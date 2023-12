Vasárnap délelőtt megkezdte idei utolsó edzőtáborozását a jövő tavasszal kezdődő Európa-bajnoki selejtező-sorozatra készülő magyar férfi futsalválogatott. Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány együttese egy hetet készül együtt, és az összetartás alatt két felkészülési mérkőzésen is pályára lép a budaörsi Aramis-csarnokban: csütörtökön (17.30) és szombaton (16.30) egyaránt a koszovói válogatott lesz az ellenfele. Kedd aztán az U21-es futsalválogatott is csatlakozott az összetartáshoz – a két csapat a folytatásban közösen készül. Az U21-es gárda is két edzőmeccset játszik: szombaton (13.30) és vasárnap (15.00) is a szlovén válogatottat fogadja, szintén Budaörsön az Aramis-csarnokban.

A felnőtt válogatottba Alasztics Marcell, Hajmási Milán, Vas Ádám, Rutai Balázs és Dróth Zoltán kapott meghívót a Haladás VSE együtteséből. Míg az U21-es nemzeti csapat keretében Kovács Máté, Knizs Olivér, valamint Vatamaniuc-Bartha Dávid képviseli a zöld-fehér csapat színeit.