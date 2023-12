Meglepően könnyed győzelmet aratott az ünnepek előtti fordulóban az Egis Körmend a Pécs ellen (88-72) annak ellenére, hogy Kocsis Tamás vezetőedző akkor sem számíthatott több kulcsjátékosára. Cook azonban már ott volt a pályán és újfent bizonyította, mekkora jelentőséggel bír az, ha van irányítója is egy csapatnak.

– Valóban, jól sikerült a Pécs elleni meccs, talán mi magunk sem hittük, hogy ennyire sima lesz – tekintett vissza Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Egytől egyig mindenki odatette magát és hiányzóink ellenére egy jó mérkőzést sikerült játszanunk. Sylla is bizonyította, hogy nem egy rossz játékos, hiszen pont abban a szeencsétlen időszakban érkezett, amikor totálisan irányító nélkül kellett felállnunk. Márpedig ő egy olyan játékos, akit ki kell szolgálni. Most már ketten is voltak mellette, akik bontják a játékot, Cook visszatérésével egészen más volt már Sylla játéka is, és bízom benne, hogy a Pécs ellen látottakat tudja hozni a következő meccseken is. Ugyanakkor nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor, ha nem is a teljes keret, de legalább 90 százaléka rendelkezésemre áll majd.

A Rába-partiak ezévi utolsó találkozójukat Kaposváron vívják. A KKK rapszodikusan szerepel eddig, utóbbi négy mérkőzéést rendre elveszítette. Edző- és játékoscsere is történt a somogyiaknál, akiktől az ünnepek előtt távozott Fazekas Máté.

– Pont emiatt a sok változtatás miatt lesz veszélyes ellenfél a Kaposvár, mert így voltaképpen nem is tudjuk mire számíthatunk – latolgatta a szombati meccs esélyeit a körmendiek trénere. – Nyilván, az új edző érkezése egy új játékfilozófiát is jelent, amiről még nem tudjuk, hogy mi az, ennélfogva nehéz felkészülni. Ugyanakkor már kaptunk bőséggel ízelítőt az elmúlt években a Magyarországra érkező szlovén edzők stílusából, mentalitásából, így ebből próbálunk építkezni. Meglátásom szerint két mezőnyjátékosukat, Eaddyt és Abellt kell majd elsősorban megállítanunk, mert ha őket sikerül semlegesítenünk, akkor reális esélyünk lehet a győzelemre.