A héten 21. születésnapját ünneplő Takács Kristóf hármasa adta meg a meccs alaphangját, majd erre gyorsan reagálva Sinik, Lawrence és Dramicsanin pontjaival már a vendégeknél volt az előny (3-5). 12-0-ás rohammal válaszolt a Körmend, Forray Gábor pedig kénytelen volt időt kérni. A kezdő negyed első felében képtelen volt tartani a lépést a Kecskemét a Rába-partiakkal, akik szebbnél szebb akciókkal örvendeztették meg a tábort, megvolt a tempó, a kellő agresszivitás és koncentráció védekezésben, sőt, lepattanózásban is magasan ellenefelük fölé nőttek, amivel nem tudott mit kezdeni a Forray-alakulat. Ferencz duplája és Morgan triplája után a 7. percben már 15-tel ment az MTE (20-5). Wittmann büntetőire Tolbert és Kiss Mátyás is 1-1 hármassal reagált, 26-7, közelítettünk a 20 pontos különbséghez. Lawrence közelije zárta az első negyedet, amelyet parádés játékkal abszolvált a Körmend (28-11).

A rövid szünet után Lawrence és Sinik dupláival próbált közelíteni a lila mezes vendég gárda, amelynek sorozatát Sylla zsákolása törte meg. A 14. percben Tóth Barna kettesével 33-20-at mutatott az eredményjelző, Kocsis Tamás pedig időt kért, mert támadásban kissé megtorpant a csapata. Használtak az edzői instrukciók, Durázi vezérletével és egy remekbe szabott Ferencz-triplával meglett közte a 20 (42-22)! Forray Gábor pedig annak rendje és módja szerint rögtön magához rendelte együttesét. A piros-fekete úthenger nem állt le, 8-0-val robogott tovább a Körmend-expressz, 1 perccel a félidő vége előtt Morgan kosarával 50-22-re távolodott a vasi gárda. Kucsera zsákolása törte meg a vendégek gólcsendját, majd a negyed legvégén Ferencz büntetőzött hibátlanul, illetve Bogues és Morgan is elsüllyesztett 1-1 középtávolit, így 54-26-tal zárult az első félidő, amelynek során mélyen várakozáson alul szerepelt a Kecskemét. 63 százalékos hazai dobóhatékonysággal szemben az alföldiek 39 százalékban használták ki helyzeteiket. Egyetlen triplát sem jegyeztek, míg a házigazda 14 kísérletéből 6-szor volt eredményes. Támadó- és védőlepattanók tekintetében is jócskán ellenfele fölé nőtt a Kocsis-csapat (20-9).

Fordulás után Tolbert közelijével már a 30 is megvolt közte (56-26), Dramicsanin egy hármassal próbált gyorsan kozmetikázni az eredményen. Ahogy ilyenkor lenni szokott, biztos előnye tudatában kissé könnyelmű lett a Körmend, a KTE pedig igyekezett kihasználni a hazai hibákat. Ennek ellenére számottevően nem sikerült közelíteniük a vendégeknek a hazaiakra. A 25. percben Morgan félpályánál csente el a labdát Wittmanntól majd zsákolt egy nagyot (63-37). Djogo becsülettel szedte a védő lepattanókat, Morgan pedig megállíthatatlan volt távolról, zsinórban három triplát is a helyére tett. A 28. percben már több mint 30 ponttal ment a Rába-parti alakulat (73-42), a negyed végére azonban sikerült valamicskét faragnia hátrányán a Kecskemétnek (76-48). Ferencz és Takács pontjaival menetelt tovább a Körmend a záró etap elején, majd a játékrész második felében Djogot leszámítva fiataljait küldte pályára Kocsis Tamás. Forray Gábor is hamar belátta, hogy itt már nincs mit tenni, így ő is lecserélte a felnőtteket, akiknek a helyén az ifik bizonyíthattak. Végül a vártnál sokkal könnyebben, 24 ponttal verte a vasi együttes a Kecskemétet.