A Haladás VSE a tavalyi, 2022/2023-as szezonban emlékezetes versenyfutást vívott a Király SE gárdájával - végül nagy csatában begyűjtötte a bajnoki címet. Majd az Orosháza elleni osztályozót is sikerrel vette, így feljutott az NB III.-ba. A nyáron pihenőre szinte nem is jutott idő - a játékoskeret is alig-alig változott -, máris elrajtolt az NB III.-as bajnokság. A szombathelyi gárda remekül kezdte a 2023/2024-es szezont, hazai pályán szorgalmasan gyűjtögette a pontokat, a harmadik körig jutott a Magyar Kupa főtábláján. Aztán megtört a lendület, végül az utolsó fordulókban a kieső helyre, 16 csapatot felvonultató tabella 14. helyére süllyedt a Haladás (4 győzelem/4 döntetlen/9 vereség, 22 rúgott 29 kapott gól).

- A feljutást nagy sikerként éltül meg, büszkék vagyunk arra, hogy hosszú idő után van ismét NB III.-as csapata Vas vármegyének - mondta Szenczi Imre, a a Szombathelyi MÁV Haladás VSE futballcsapatának vezetőedzője. - De tudtuk azt is, hogy minden téren nagy a különbség a megyei I. osztály és az NB III.-között - ennek megfelelően reális célként csak a bentmaradást tűzhettük ki. Fiatal, de motivált, összetartó csapattal vágtunk neki a szezonnak, és a rajtot tényleg jól kaptuk el, az első három hazai meccsünket megnyertük. Először akkor éreztem problémát, amikor a 4. fordulóban a Sopron furcsa indokokkal elhalasztotta a meccset - a folytatásban ugyanis besűrűsödött a programunk, komoly terhelést kaptak a játékosok, jöttek a sérülések. De ekkor még rendeztük a sorinkat, az ősz közepén tudtunk produkálni egy négymeccses veretlenségi sorozatot - ám a bajnokság vége nem sikerült, pont a legrosszabbkor, a szezon végén süllyedtünk kieső pozícióba. Nem szerencsés így telelni, nem jó érzés ránézni a tabellára.

- De nincs tragédia, nincs vége a bajnokságnak, még vár ránk 13 bajnoki, amelyeken bebizonyíthatjuk, hogy igenis helyünk van a harmadosztályban! - folytatta Szenczi Imre. -Amúgy a játék képe alapján nincs szégyenkezni valónk. A legtöbb meccsen ugyanis rendre partiban voltunk akár magasabban jegyzett ellenfelünkkel is. Senki nem vert minket agyon, nem játszott le a pályáról. Háromszor is 1-0-ra kaptunk ki, több szoros meccset buktunk el, és játszottunk négy döntetlent - sorsdöntő helyzetekben kaptunk gól 11-esből, szabadrúgásból, szöglet után. Csak néhány példa: a Győrtől a 87. percben benyelt góllal kaptunk ki 1-0-ra, a Tatabánya egy véleményes 11-es góllal vert minket szintén 1-0-ra, a Bicske szintén egy könnyű síppal befújt 11-esből rúgta a győzelmet jelentő egyetlen gólt a meccsen, a Balatonfüred a 89. percben rúgott góllal mentette 2-2-re az állást. Nagyon nem volt szerencsénk. Persze azt is tudni kell, hogy szűk volt a keretünk, illetve sok volt a sérülés - talán azért is, mert a nyáron nem tudtam pihenőt adni a srácoknak. Továbbá a nehézségek ellenére próbáltunk néhány ügyes, saját nevelésű fiatalt is beépíteni a csapatba. A játék képe alapján úgy 8-10 pont benne maradt a csapatban...

- Most télen végre szuszanhatunk egyet, amire nagy szükség van, mert nagyon kifacsart állapotban volt a csapat. Elengedtem a fiúkat teremtornázni. Azonban januárban már mindenki egyéni edzésterv, futóprogram alapján dolgozik, aztán január 15-én megkezdjük a hathetes felkészülésünket - benne szombat-szerda ritmusban edzőmeccsekkel. Sajnos Németh Milán már távozott tőlünk, az ő rutinja, hozzáállása nagyon fog hiányozni - Ausztriában folytatja. Lehet, hogy lesz még változás a keretünkben, de pénzért erősíteni, igazolni nem igazán tudunk - nincs olyan anyagi helyzetben a klub. A legnagobb erősítés az lenne, ha minden sérültünk visszatérne a pályára. De, mint mondtam, a játékunkkal nagy gond nem volt az ősszel - és tanultunk a hibáinkból. A felkészülést nagyon megnyomjuk, a tavaszi szezonnak pedig egy "csakazértis" mentalitással fogunk nekifutni. Meggyőződésem, ez a csapat képes arra, hogy kiharcolja a bentmaradást! - zárta szavait Szenczi Imre.

A HVSE házi góllövőlistája: 1. Szabó Martin 7 gól, 2. Ferencz Zoltán 4 gól, 3. Papp Márton, Szenczi Bence 3-3 gól, 4. Németh Milán 2 gól, 5. Árvay Dávid, Czuczi Péter, Tóth Márton 1-1- gól.