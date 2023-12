Kometa Kaposvári KK - Egis Körmend 101-81 (29-16, 29-20, 21-21, 22-24). Kaposvár Aréna, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi Tamás Péter, Balog György Attila, Lengyel Ádám József.

Kaposvár: Krnjajszki -, Abell 30/6, Paár 3/3, Jackson 10, Jean-Marie 15. Csere: Puska 1, Koprivica 10, Szőke 2, Hajduk -, Halmai 2, Bogdán 6/3, Eaddy 22/15. Edző: Dalibor Damjanovic.

Körmend: Cook 18/3, Kiss M. 2, Morgan 14, Durázi 14, Tolbert 16/3. Csere: Sylla 2, Ferencz 1, Takács K. -, Djogo 14/3, Schmera -. Edző: Kocsis Tamás.

Pocsékul kezdett a Körmend, amely az első perctől kezdve futott az eredmény után. Két és fél perc elteltével már 10-2-t mutatott az eredményjelző és a csapatok közti különbség egyre csak nőtt. A negyed végére már 13 ponttal járt előrébb a házigazda Kaposvár (29-16). A folytatásban nem egészen három perc elteltével Koprivica szó szerint büntetett a büntetőivel, amelyekkel már 20 pontosra hízott a hazai előny. Morgan és Djogo megmozdulásai kevésnek bizonyultak, mivel hátul egyáltalán nem állt a helyzet magaslatán a vendégek védekezése. Így történhetett meg az, hogy a félidő végén már 58 dobott pontnál járt a Kaposvár (58-36).

A nagyszünet után minden ott folytatódott, ahol korábban abbamaradt. A Körmend ugyan igyekezett faragni hátrányán, de Eaddy triplái ellen nem volt ellenszer, kezdett állandósulni a 20 pontos differencia. Óriási csodára lett volna szükség a záró negyed elején ahhoz, hogy a Rába-partiak 79-57-ről visszahozzák ezt a meccset a sírból. A házigazda azonban nem hibázott, így új edzője győzelemmel debütált a kispadon.

Dalibor Damjanovic : Remy jól összefoglalt mindent. Jól felkészült a csapat erre a meccsre. Tartottuk magunkat a terveinkhez és végig támaszkodtak egymásra a játékosok, ami nagyon fontos volt a mai meccsen. Gratulálok a csapatnak, ez az ő győzelmük! Gratulálok a stábnak is, mert mindegyikük remek munkát végzet ez elmúlt 5 napban az edzéseken, amik jól sikerültek. Végezetül a legnagyobb ajándék ez a hatalmas győzelem és személyesen az én első megnyert meccsem. Hatalmas köszönet a szurkolóknak is a támogatásért, remélem a jövőben is kitartanak mellettünk. Boldog új évet kívánok a csapatnak, a szurkolóknak és Kaposvárnak!

Kocsis Tamás : Gratulálok a Kaposvárnak! Nagyszerűen játszottak. Olyan agresszív védekezést kaptunk, amire nem voltunk felkészülve. Így nem lehet nekiállni egy mérkőzésnek, ahogy ezt mi tettük, ez teljesen elfogadhatatlan. Azt, amit csináltunk egész héten, abból gyakorlatilag semmit nem kaptunk vissza. Az a probléma, hogy ez már nem először fordul elő a szezonban. Eddig mindig tudtunk változtatni, remélem, hogy ezt most is sikerülni fog. Azt ígérhetem, hogy dolgozunk és mindenkit megpróbálunk helyes irányba állítani, mert ezen a meccsen úgy nézett ki, hogy van aki egy kicsit el van tévedve. Van mit dolgoznunk.

Remy Abell : Gratulálok, nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és az edzőre is, akinek ez az első győzelme. Keményen edzettünk egész héten, szóval jó látni a munka eredményét. Ebből merítve dolgozunk tovább. A stáb jól felkészített minket erre a meccsre, jó érzés hazai pályán nyerni.

Durázi Krisztofer : Szeretnék gratulálni először is a Kaposvárnak! Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertek. Az első perctől fogva sokkal agresszívabbak voltak. A legrosszabb ebben az egészban az, hogy amire megkért minket az edző, abból semmit nem tudtunk megvalósítani. Készülnünk kell a következő mérkőzésre, ez ma kevés volt. Sokkal agresszívabbnak kell lennünk, hogy ha komoly sikereket szeretnénk elérni a szezonban. Erre még van időnk, és új év, próbáljuk a maximumot beleadni innentől kezdve minden meccsbe és ugyanolyan sikeresen zárni a következő esztendőt, mint az ideit.