Teremlabdarúgó tornával várják a hétvégét Sárváron - írja közösségi oldalán Kondora István, Sárvár polgármestere. Mint a városvezető bejegyzésében írja, első alkalommal kerül megrendezésre a 1. Nyugat-Ép Húsz Sárvári Teremlabdarúgó Torna rendezvény a városban december 16-án és 17-én. A polgármester a szervezőkkel együtt tartott sajtótájékoztatót a kupának helyet adó Sárvár Arénaban. Halmos Máté és Manganelli Zsolt szervezők mellett Polgár Endre, a Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezető igazgatója vett részt a tájékoztatón.

Halmos Máté bevezetőjében elmondta, hogy ők korábban Sárváron versenyszerűen futsaloztak, így ismerték meg a Sárvár Aréna minden igényt kielégítő infrastruktúráját, illetve a helyi sportszerető közönséget. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy megpróbálkozzanak egy kétnapos teremlabdarúgó torna rendezésével.

Nyolc csoportban 4-4 csapat játszik majd. A szervezők elmondták azt is, hogy nagyon örülnek annak, hogy a nevezők között több sárvári csapat is volt. A kétszer 10 perc játék idejű csoportmérkőzések december 16-án, szombaton reggel 8 órakor kezdődnek majd és egész nap, illetve vasárnap délelőtt zajlanak majd, az egyenes kieséses szakasz ezt követően kezdődik majd. A döntőkre várhatóan 17-én az esti órákban kerül sor. Halmos Máté szólt arról is, hogy a kétnapos teremlabdarúgó tornának lesznek kiegészítő programjai is, így teqball és freestyle bemutatók, e-sport verseny. Jótékonysági célt is szolgál a rendezvény, ahol mezeket is licitre bocsátanak!