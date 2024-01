Csalódást keltő teljesítményt nyújtott legutóbb az Egis Körmend Kaposváron. Győzelmi esélyekkel utaztak Somogyba egy roppant jól sikerült Pécs-meccs után a piros-feketék, akik nem várt 101-81-es vereségbe szaladtak. Kocsis Tamás a találkozót követően érthető módon rendkívül csalódottan nyilatkozott, nem ezt várta játékosaitól a Rába-partiak trénere.

– Sok beszélgetésen vagyunk túl, mert ahogy a mérkőzés után is mondtam, érzésem szerint egyesek hozzáállásával is komoly probléma volt Kaposváron – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezeteőedzője. – Talán abban a tudatban volt a csapat, hogy a 12. helyezett ellenfél otthonában majd úgyis nyerünk valahogy, de ez közel sem így történt. Próbáltuk magunkat helyre rakni. Értelmes emberekkel vagyok körülvéve, akikkel megéltünk már pár nem várt vereséget, de ezek után mindig tudtunk változtatni. Bízom benne, hogy ez most is sikerül majd.

A vasiak leendő ellenfele a rossz bajnoki rajt után – ami Csirke Ferenc állásába került, akit Sebastjan Krasovec váltott a kispadon – november közepétől megindult felfelé. A Paks utóbbi hét meccséből ötöt megnyert, legutóbb például a Szolnokot kapta el hazai pályán (92-86). Az ASE jelenleg a 12., míg a Körmend az ötödik helyen tanyázik a bajnoki tabellán.

– A Paks ugyancsak egy veszélyes csapat remek légiósokkal – folytatta Kocsis Tamás. – Nyilván, ez már nem az a gárda, amellyel a második fordulóban játszottunk. Edzőt és légiósokat is cseréltek, Wright és White kivételével, ők maradtak. A lehető legkomolyabban kell vennünk ezt a meccset, mert könnyen okozhatnak meglepetést. Nagyon gyors kosárlabdát játszik a Paks, ahogy labdát szereznek, egyből próbálnak indítani. Ahogy én látom, főleg Ihring a kulcsa az ASE játékának, ugyanis a támadások 90 százalékát ő fejezi be, vagy kreálja. Ha őt sikerülne megállítanunk, akkor nagy lépést tehetünk a győzelem felé, de rajta kívül ott van még White is, akit nem kell bemutatni, hisz ezüstöt szereztünk vele, illetve kiváló szezont fut Nicholson is. Hazai pályán csak a győzelem lehet a célunk.