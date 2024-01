A Tróbert József vezette szentgotthárdi gárda az elmúlt bajnokságot a középmezőnyben, a 6. helyen zárta. A 2023/24-es őszi szezonban – kilenc fordulót követően – viszont egy pozíciót máris javított: a sárga-kékek négy-négy győzelemmel és vereséggel, valamint egy döntetlennel az 5. helyen végeztek, innen várják a január 26-i folytatást. Pedig tavaly nyáron az osztrák bajnok Neunkirchenbe igazolt a vasiak egyik legjobbja, Cserpnyák Martin, igaz, hárman érkeztek is Zalaegerszegről: Borsos kölcsönbe, Oswald és Járfás végleg Gotthárdon folytatja pályafutását.

– Reális az ötödik helyezésünk, az előttünk álló négy együttes anyagi lehetőségei jóval meghaladják a mienket – mondta Tróbert József, a Szentgotthárdi VSE edzője. – A Szuperliga messze legfiatalabb átlagéletkorú csapata a Szentgotthárd, ebből kifolyólag nagyon hullámzó a játékosok és az együttes teljesítménye. Aki az egyik héten remekül dob, előfordul, hogy a következő meccsen jóval tudása alatt teljesít. Erre jó példa a Köfém elleni idegenbeli meccsünk, ahol gyakorlatilag az egész gárda betlizett és meglepő vereséget szenvedtünk. A többi mérkőzésünk – a győzelmek és a vereségek is – a papíforma kategóriába tartoznak. Sajnos különböző okok miatt egy mérkőzésen sem sikerült az általam elképzelt csapattal felállnunk. Lehet, ez is az oka annak, hogy egyetlen hazai mérkőzésünkön sem sikerült a 3600 fát elérnünk. Mindenesetre a csapatban van potenciál, ahhoz, hogy ez kijöjjön, még több munkát kell mindenkinek beletennie. Ez amolyan átmeneti év számunkra, a fiatalok az ifihez már túl jók, viszont a Szuperliga légkörét, meccseit még szokniuk kell. Egyénileg senkit sem emelnék ki a csapatból, viszont az év végi ifjúsági országos bajnokság döntőjében Borsos Bence és Oswald Dániel is remekül dobott: mindkét játékos három-három érmet szerzett. Ami a tavaszt illeti, az ötödik helynél nem szabad hátrább végeznünk, jó lenne egy-két helyet előbbre lépni, ám tisztában vagyunk a realitásokkal. Csapatfában viszont mindenképpen javulnunk kell.