Az óév utolsó jelentő vasi labdarúgó eseményeként december 28-30-án a Haladás Sportkomplexum adott otthont a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Pannonsport Kft. által rendezett 37. MVD-SZIG Szilveszter Kupa teremlabdarúgó-tornának. Három napig 40 csapat rúgta a labdát. Lapunk még adós a legjobb csapatok névsorával.

Végeredmény, nyílt mezőny: 1. Szikra Autókozmetika (Woth Ádám, Edelényi Bálint, Soós Benjámin, Szakasics Balázs, Tóth László, Szakály Attila, Keringer Zsolt, Kovács Bálint, Jancsó András, Papp Márton, Nyíri Vince, Burai Erik), 2. Vulcano Energia (Halmosi Péter, Vajda Bence, Horváth Krisztián, Németh Milán, Horváth Rajmund, Nagy Bence, Volner Bence, Horváth Mázyás, Kondor Martin, Németh Gergő, Séfer Márk, Király Mátyás), 3. Futer Tűzifa (Sánta Roland, Enyingi Márk, Kiss Ádám, Kiss Bence, Máthé András, Kovács Adrián, Hegyesi Zsolt, Balikó Tamás, Manganelli Attila, Manganelli Zsolt, Horváth Krisztofer), 4. Katica Café (Berzsenyi Kevin, Bognár Dániel, Dezamits Dominik, Doncsecz Levente, Markó Máté, Rosner Gergő, Szabó Bence, Topor Zsolt, Tóth Ádám, Varga Márk).

Különdíjak, legjobb játékos: Burai Erik (Szikra Autókozmetika). Legjobb kapus: Soós Benjamin (Szikra Autókozmetika). Gólkirály: Horváth Rajmund (Vulcano Energia/9 gól).

Végeredmény, öregfiúk: 1. Szkendó Kft.-Gekko Catering (Neczpál Gábor, Rajos Attila, Varga Attila, Seper Ákos, Tóth Péter, Táncsics Zsolt, Kopácsi Sándor, Sántha Szilárd, Halmosi Péter, Tebeli György, Molnár Tamás, Sipos Gábor), 2. Di Napoli (Táncsics András, Petrovics János, Horváth Róbert, Szuh Ferenc, Bánfalvi Zsolt, Bánfalvi Attila, Németh Zoltán, Németh Szabolcs, Koronczai Roland, Németh Richárd, Vígh Ferenc, Józsi Zoltán), 3. Falco-Piac Café (Gosztom Csaba, Joó Bálint, Takács Jácint, Steiner Zsolt, Lengyel Miklós, Kiricsi Dániel, Kiricsi Olivér, Pál Sándor, Varga Zoltán, Vanek Rudolf, Maurer Tibor), 4. Builder Bau Kft. (Manganelli Attila, Kiss Balázs, Pupp Richárd, Palkovits Péter, Beke Gábor, Szomorkovits Balázs, Kovács Tibor, Luki András, Sánta Roland, Kenesei Krisztián, Kenesei Zoltán).

Szkendó Kft.-Gekko Catering kupagyőztes csapata

Fotó: Unger Tamás

Különdíjak, legjobb játékos: Halmosi Péter (Szkendo Kft.-Gekko Catering). Legjobb kapus: Sipos Gábor (Szkendo Kft.-Gekko Catering Kft.). Gólkirály: Horváth Róbert (Di Napoli/8 gól).

A Sopron, a Haladás és a Győr korábbi védője, Horváth Róbert ismert, elismert futballista – és rendszeres szereplője a Szilveszter Kupának. A 48 éves sportember 135 NB I.-es meccsel büszkélkedhet, 2006-ban hagyott fel a profi futballal. Azóta megfordult több alacsonyabb osztályú osztrák csapatban, két éve Táplánszentkereszten fejezte be a nagypályás focit. Kispályán azonban még rúgja a labdát, többek között a városi bajnokságban is. A idei tornán ezüstérmet szerzett az öregfiúk mezőnyében a Di Napoli együttesével, és nyolc góljával begyűjtötte a gólkirály címet.

– Szeretem a Szilveszter Kupát, szeretem azt a közeget, azt az érzést, ami körülveszi – árulta el Horváth Róbert. – Úgy 18 éves korom óta, ha csak tehettem, részt vettem rajta – amikor profi voltam, akkor nem mindig engedték meg, hogy kispályázzak, ezért néhány év kimaradt. Mindenki itt van ilyenkor, akit csak egy kicsit is érdekelt a foci. Sok olyan gyerekkori baráttal, régi ismerőssel találkozom, akiket esetleg hosszú ideje nem láttam már - jól esik ilyenkor egy jót beszélgetni. Ezúttal egyébként egy kicsit túlvállaltam magam, mert nem csak az öregfiúknál, hanem a Buntstift csapatával a nyílt mezőnyben is pályára léptem – három nap alatt 10 meccset játszottam, ami azért fizikálisan megviselt. Most néhány napig szenvedni fogok – már nem úgy működik a regeneráció, mint a régi szép időkben. Pedig igyekszem karban tartani magam. A Buntstifttal sajnos csak a középszakaszig jutottunk, a Di Napolival pedig döntőt játszottunk az öregfiúknál – de be kellett érni az ezüstéremmel. Én már nem karriert építeni járok a Szilveszter Kupára, hanem mozogni, focizni egyet a régi barátokkal - de nem tagadom, szeretem, ha van tét, ha trófeáért küzdhetek. A döntőbeli vereségünk természetesen fájó, de azt gondolom, hogy egy jó küzdelmet láthattak a nézők – és kicsit talán a szerencse is döntött ellenfelünk javára. De néhány órával a döntő után már elégedetten tekintettem vissza a Szilveszter Kupára. Egyébként a torna, mint minden évben, ismét jól szervezett volt, rendben volt a hangulat is – de mindig lehet fejlődni.

Fotó: Unger Tamás

– Visszatekintve a pályafutásomra nem lehetek elégedetlen - folytatta Horváth Róbert. – A régi öregek azt mondták, ha valaki 100 NB I.-es meccs fölé jut, az már nem lehet véletlen. Akkoriban más idők jártak, máshogy működött a profi futball. Nem igazán erőltették például úgy a fiatal játékosokat, mint manapság – egészen konkrétan nekem el kellett mennem Szombathelyről, hogy NB I.-es játékos lehessek. Fociztam Szlovéniában, Muraszombaton is, akkor lett volna lehetőségem légióskodni – de honvágyam volt, hazajöttem. Akkoriban nem állt minden játékos mögött egy menedzser, hogy egyengesse a pályafutását, és a klubok is sokszor kaotikusan működtek. Rendezettebb viszonyok közepette talán többet is kihozhattam volna a fociból, de még egyszer mondom: kereknek érzem a pályafutásomat – annak pedig külön örülök, hogy még ma is focizhatok. Manapság masszőrkét dolgozom, rengeteg sportoló, futballista fordul meg a kezeim között - így civilben is maradhattam a sport mellett.

Az NB II.-es Szombathelyi Haladás rutinos középpályása, Jancsó András kulcsembere volt a nyílt mezőnyt megnyerő Szikra Autókozmetika csapatának.

Jancsó András (zöldben) jól futballozott a tornán

Fotó: Unger Tamás

– Nagyon szeretem a Szilveszter Kupát, amelyen hosszú idő után léphettem pályára ismét – árulta el Jancsó András. – Utoljára talán még 18-19 éves koromban futballozhattam a tornán, aztán a következő években volt, hogy a klubom nem engedte meg a játékot sérülésveszélyre hivatkozva, de volt, hogy a saját döntésem alapján nem hagytam ki a kupát. Mindig fájt a szívem, amikor csak nézőként, szurkolóként lehettem részese a tornának. Az pedig különösen jó érzés, hogy a csapatommal meg is nyertük a tornát – remek kis együttesünk volt, a torna után kicsit meg is ünnepeltük a sikert. Színvonalas volt a nyílt mezőny, szerintem több csapat is rászolgált volna a végső győzelemre. De kispályán apróságok, villanások döntenek. A középszakasz utolsó meccsén például 20 másodperccel a vége előtt egyenlítettünk a Kulcsár Kornélt, Devecseri Szilárdot, Rácz Ferencet is felvonultató Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE ellen – így mi bejutottunk a négy közé, ellenfelünk pedig kiesett. Szeretek kispályázni, szeretem a sokpasszos játékot, szeretem, ha igazi csapatként működik egy társaság – örültem, hogy a Haladásból a Szikrát erősítette Nyíri Vince és Szakály Attila is. Eredetileg Rácz Barnabás és Doktorics Áron is velünk lett volna, de végül nem tudtak eljönni. Ez a torna egyébként jó ráhangolódási lehetőség volt a tavaszi szezonra, hiszen hamarosan minden szinten kezdetét veszi a téli felkészülés. Végezetül annyit még megjegyeznék, hogy a szervezés, a hangulat, a színvonal is rendben volt a Szilveszter Kupán.

A névadó MVD-SZIG Kft. kezdeményezésére a 37. Szilveszter Kupa jótékonysági célt is szolgált, ugyanis a tornát megelőző napokban Varga Barnabás dedikált válogatott mezére lehetett licitálni – az FTC szentpétefai támadója örömmel állt az ügy mellé. A licit végül 500 ezer forinton állt meg, Hazafi László, a Volvo Alpok Autó Kft. ügyvezetője vásárolta meg a mezt. A félmillió forintot a Markusovszky-kórház gyerekosztálya kapja meg. Hazafi László a szombati eredményhirdetés végén vette át a címeres mezt Varga Barnabástól – akit rengeteg kértek fel egy-egy közös fotóra, aláírásra.