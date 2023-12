A Haladás Sportkomplexumban három nap alatt három kategóriában 40 csapat lép pályára. A küzdelmeket a női mezőny meccsei nyitották csütörtökön.

37. MVD-SZIG Szilveszter Kupa, női kategória, végeredmény: 1. Kinizsi SK (Schwarczenbarth Petra, Simon Franciska, Takács Dalma, Szijártó Dorina, Bránát Anikó, Grubits Daniella, Balogh Sára, Szeibert Noémi), 2. SzaSza Pizza (Szabó-Kovács Eszter, Kiss Emília, Nagy Bianka, Tóth Alexandra, Peresznyák Dia, Buzás Vivien, Széplaki Rebeka, Élő Georgina, Horváth Rebeka, Darabont Mónika, Farkas Ildikó, Zsömlya Viktória), 3. Nyárád SE, 4. Vép.

Különdíjak, legjobb kapus: Schwarczenbrth Petra (Kinizsi). Legjobb játékos: Buzdor Dília (Nyárád). Gólkirály: Grubits Daniella (Kinizsi, 10 gól).

Majd a folytatásban – csütörtökön és pénteken – az öregfiúk és a nyílt mezőny csapatai is pályára léptek, lejátszották a csoportmeccseket.

Öregfiúk, csoportkör, végeredmény, A csoport: 1. Szkendo Kft-Gekko Catering 9 pont, 2. Builder Bau Kft. 6, 3. Öreg Kupakok Kőszeg 3, 4. Ölbő öregfiúk 0 – a Szkendo Kft-Gekko Catering és a Builder Bau Kft. továbbjutott. B csoport: 1. Di Napoli 9 pont, 2. Falco-Piac Café 4, 3. Áramütöttek 3, 4. Old Boys Kft 0 – a Di Napoli és a Falco-Piac Café továbbjutott.

Vagyis a címvédő – – tavaly még Május 1 Étterem néven futó –, többek között két Haladás-legendát, Tóth Pétert és Halmosi Pétert is soraiban tudó Szkendó Kft.-Gekko Catering biztosan vette az akadályt. De a tavalyi ezüstérmes Di Napoli („egykori” Don Pepito) is hibátlanul száguldott át a mezőnyön – főként Horváth Róbert góljaira építve.

Nyílt mezőny, csoportkör, A csoport: 1. Bunsift-Classics 7 pont, 2. Cristiano Pizzéria 4, 3. HVSE 19 3, 4. Cső-Lavina 0 – a Bunsift-Classics és a Cristiano Pizzéria továbbjutott. B csoport: 1. Petrovics Apartmanház 6 pont, 2. Karcsics Tető 6, 3. El-Dorado Goldfisch Horgászbolt 6, 4. Nagyfiúk 0 – a Petrovics Apartmanház és a Karcsics Tető továbbjutott. C csoport: 1. Bingó Pizzéria 6 pont, 2. Katica Café 6, 3. Colonia 6, 4, Répce Sportbüfé 0 – a Bingó és a Katica továbbjutott. D csoport: 1. Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE 9 pont, 2. Guri Serház 6, 3. Csepreg SE 3, 4. Testvérek 0 – a Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE és Guri Serház a továbbjutott. E csoport: 1. Futer Tűzifa 9 pont, 2. LK Bulls 6, 3. S1 Ingatlan 3, 4. Fociszak FC-Martini Car Autókereskedés 0 – a Futer Tűzifa és az LK Bulls továbbjutott. F csoport: 1. Szikra Autókozmetika 9 pont, 2. Vulcano Energia 6, 3. Unicum Kft. 3, 4. Fiatal Veteránok 0 – a Szikra Autókozmetika és a Vulcano Energia továbbjutott.

Így a szombati középszakasz mezőnyében ott volt többek között az ismert futballistákat felvonultató, korábban sok nagy sikert megélő Bunsift-Classics. A tavalyi ezüstérmes Petrovics Apartmanház. A Jancsó Andrást, Nyíri Vincét, Szakály Attilát csatasorba küldő Szikra Autókozmetika. A Horváth Rajmunddal, Halmosi Péterrel, Németh Milánnal megerősített Vulcano Energia. A Kulcsár Kornél, Devecseri Szilárd, Rácz Ferenc játékára is építő Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE. És „természetesen” a címvédő Futer Tűzifa is.

A szombat délelőtt „csillaghullással” szórakoztatta a közönséget. Az I. csoportban a szívósan küzdő Catica Café meglepte a mezőnyt, megnyerte a hármast – búcsúztatta a Bunstift gárdáját (is). A II. csoportban a két nagyágyú csatájából a Vulcano jött ki jobban, a Petrovics „csak” másodikként végzett, kiesett – egymással egyébként 2-2-e döntetlenre végeztek. A III. csoportban a címvédő Futer nem bízott semmit a véletlenre, mindkét meccsét megnyerte. A IV csoportban a Szikra és a Tutto Bene viaskodott a továbbjutást jelentő első helyért – a Szikra nyerte a versenyfutást (egymással 3-3-as döntetlent játszottak).

Középszakasz, végeredmény, I. csoport: 1. Katica Café 4 pont, 2. LK Bulls 3, Bunstift-Classics 1 – továbbjutott a Katica Café. II. csoport: 1. Vulcano Energia 4 pont, 2. Petrovics Apartmanház 4, 3. Guri Serház 0 – továbbjutott a Vulcano Energia. III. csoport:1. Futer Tüzifa6 pont, 2. Cristiano Pizzéria3, 3. Bingó Pizzéria0 – továbbjutott a Futer Tűzifa.IV. csoport:1. Szikra Autókozmetika4 pont, 3. Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE4, 3. Karcsics Tető0 – továbbjutott a Szikra Autókozmetika.

A kora délutáni programban az öregfiúk elődöntői következtek:

Szkendo Kft.-Gekko Catering–Falco-Piac Café 4-0.

Neczpál Gábor két góljával meglépett a Szkendo, és jól tartotta előnyét. A Falco a hajrában vészkapus játékra váltott, amit két kontragóllal büntetett az ellenfél - egészen pontosan Tebeli György, majd Halmosi Péter.

Di Napoli–Builder Bau Kft. 4-0.

Taktikusan, óvatosan kezdtek a felek. Horváth Róbert szerzett erőszakosan labdát, majd lőtt okos gólt – ezzel lépéselőnybe került a di Napoli. De a játék képe nem változott: többet birtokolta a labdát a Builder Bau, de csak meddő mezőnyfölényre futotta. Míg a roppant hatékony Di Napoli jó százalékban használta ki a helyzeteit – és Horváth Róbert második góljával nagyot lépett a győzelem felé. A Builder vészkapus játékát pedig Koronczai büntette két távoli, üreskapus góllal. A végére aztán ismét elcsendesedett a meccs.

Következett a nyílt mezőny két elődöntője:

Katica Café – Szikra Autókozmetika 0-5

A Szikra rögtön nekiesett ellenfelének, és a nyomás Szakály Attila révén gyorsan góllá érett. Egy végletekig kijátszott akció végén Jancsó András növelte a különbséget. Majd Szakasics Balázs terelt be közelről egy kipattanót. Burai Erik pedig átlövésből volt eredményes - ezzel el is dőlt a meccs, pedig még jó 10 perc volt hátra. Edelényi Bálint is egy szép bombát küldött a Katica kapujába. A jól küzdő Katica egyébként a becsületgólt megérdemelte volna, de nem volt szerencséje – valamint Soós Benjamin is nagy formában védett.

Vulcano Energia–Futer Tűzifa 2-0

A Vulcano kezdte jobban a meccset, Horváth Rajmund góljával gyorsan előnybe is került. Aztán a Futer is felpörgött. De egy kontra végén Horváth Rajmund második gólját is megszerezte. A Futer nem adta fel, azonban nem tudta szorossá tenni a hajrát. Parázs, hajtós meccset nyert meg a Vulcano.

Öregfiúk, bronzmérkőzés:

Falco-Piac Café–Builder Bau Kft. 3-2

A barátságos hangulatú mérkőzésen a korábbi kiváló válogatott csatár, Kenesei Krisztián góljával került előnybe a Builder. Azonban Takács Jácint egy okos, lapos átlövéssel kiegyenlített - majd egy lecsorgót vágott a kapuba, fordítva a Falcónak! A harmadik góljával, bombájával pedig el is döntötte a meccset (3-1). Legalábbis úgy tűnt. Luki András ugyanis közeli találatával szorossá tette a hajrát. A végén a kapufa is segített a Falcónak, amely végül kicsikarta a győzelmet, ezzel a bronzérmet.

Öregfiúk döntő:

Szkendo Kft.-Gekko Catering–Di Napoli 3-3(1-2)

A kiegyenlített első percek után Kopácsi Sándor átlövésből szerzett góljával került előnybe a Szkendo. És támadásban is maradt a címvédő. Azonban egy könnyű síppal befújt szabadrúgás után Horváth Róbert egyenlített a Di Napolinak. Sőt Koronczai szépségdíjas gólja után már a Di Napoli előnyét mutatta az eredményjelző! Parázs első félidőnek vetett véget a szünetet jelző sípszó. Fordulás után nagy lendülettel nyitott a Szkendó, de jól kontrázott a Di Napoli. Majd egy becsúszás után véleményes büntetőt kapott a Szkendo, amit Varga Attila váltott gólra (2-2). A folytatásban mindkét csapat a győzelemért hajtott. A közvetlen hajrában Halmosi bal lábas bombája (mint a régi szép időkben…) kötött ki a Di Napoli kapujában. Rögtön vészkapusra váltott a Di Napoli, de már nem változott az eredmény – idén is a Szkendo Kft.-Gekko Catering nyerte az öregfiúknál a Szilveszter Kupát!

37. MVD-SZIG Szilveszter Kupa, öregfiúk, végeredmény: 1. Szkendo Kft,-Gekko Catering, 2. Di Napoli, 3. Falco Piac Café, 4. Builder Bau Kft.

Különdíjak, legjobb játékos: Halmosi Péter (Szkendo Kft.-Gekko Catering). Legjobb kapus: Sipos Gábor (Szkendo Kft.-Gekko Catering). Gólkirály: Horváth Róbert (Di Napoli, 8 gól).

Nyílt mezőny, bronzmérkőzés:

Katica Café–Futer Tűzifa Kft. 3-4

Hajtós, harcos meccset vívtak a felek. Kiss Bence törte meg a gólcsendet: labdaszerzés, majd egy egészpályás száguldás után helyezett el egy rakétát a hosszú felsőben – és került előnybe a Futer. Hegyesi Zsolt gólja szintén szépre sikeredett, higgadtan, kötényben talált a Katica kapujába. Majd Dezamits Dominik komoly közelharc után gyötörte kapuba a labdát – faragott a hátrányán a Katica. Kitámadott a Katica, amire ráfizetett, mert Horváth Krisztofer és Kovács Adrián okos, lapos lövése is utat talált a kapujába. Dezamits második, majd harmadik gólja már csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Szoros csatát nyert meg, bronzéremmel zárta a tornát a tavalyi bajnok Futer.

Nyílt mezőny, döntő:

Szikra Autókozmetika–Vulcano Energia 4-2 (2-1)

Rohanós játékkal kezdtek a felek – és csupán 30 másodpercre volt szükség az első gólhoz, a Szikra játékosa, Woth Ádám lőtte ki a hosszú alsót. Gyorsan parázs csata kerekedett a meccsből. Aztán Burai Erik is elhelyezett egy löketet a hosszú alsóba – ugyanoda, ahová néhány perccel korábban a csapattársa (2-0). Szép cselek után Horváth Rajmund faragott a Vulcano hátrányán. A második félidőben sem lassult a tempó. És Vajda Bence szemfüles találatával rögtön egyenlített a Vulcano (2-2). A folytatásban megnyomta a Szikra, túlélve a nehéz pillanatokat a Vulcano is felvette a tempót. Azonban bő négy perccel a vége előtt Nyíri Vince sokadik távoli löketet már kapuba talált – ismét előnybe került a Szikra! A meccsre pedig Jancsó okos gólja tett pontot – 4-2-es előnyből kezdte az utolsó három percet a Szikra. É hiába váltott vészkapusra váltott a Vulcano, innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A Szikra Autókozmetika nyerte meg a Szilveszter Kupát a nyílt mezőnyben!

37. MVD-SZIG Szilveszter Kupa, nyílt mezőny, végeredmény: 1. Szikra Autókometika, 2. Vulcano Energia, 3. Futer Tűzifa Kft., 4. Katica Café.

Különdíjak, legjobb játékos:Burai Erika (Szikra Autókozmetika). Legjobb kapus:Soós Benjamin (Szikra Autókozmetika). Gólkirály:Horváth Rajmund (Vulcano Energia, 8 gól).

Az elmúlt napokban Varga Barnabás jótékonysági célra felajánlott, dedikált válogatott mezére lehetett licitálni – 500 ezer forintért kelt el a mez! Ezzel az ünnepélyes gesztussal ért véget a 37. Szilveszter Kupa.