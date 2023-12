A hagyományos, népszerű teremtorna küzdelmeit csütörtökön a női csapatok meccsei nyitották. A Kinizsi SK diadalmaskodott a címvédő SzaSza Pizza előtt, harmadikként a Nyárád SE, negyedikként a Vép végzett.

Hogy a női futballisták szusszanhassanak a meccsek között, a nyílt mezőny C csoportja is csatába szállt. A Catica Café, a Bingó Pizzéria és a Colonia is két győzelemig jutott – körbeverések után alakult ki a csoport sorrendje.

Végeredmény, C csoport: 1. Bingó Pizzéria 6 pont, 2. Katica Café 6, 3. Colonia 6, 4, Répce Sportbüfé 0 – a Bingó és a Katica továbbjutott.

A csütörtöki napot az öregfiúk zárték – kiváló meccseket játszottak a veterán labdarúgók, telt ház előtt, remek hangulatban. Az A csoportban a címvédő – tavaly még Május 1 Étterem néven futó –, többek között két Haladás-legendát, Tóth Pétert és Halmosi Pétert is soraiban tudó Szkendó Kft.-Gekko Catering mindhárom meccsét megnyerte. A második helyre befutó Builder Bau Kft. nagy csatában, 3-2-re kapott ki a Szkendótól.

Végeredmény, A csoport: 1. Szkendó Kft-Gekko Catering 9 pont, 2. Builder Bau Kft. 6, 3. Öreg Kupakok Kőszeg 3, 4. Ölbő öregfiúk 0 – a Szkendó Kft-Gekko Catering és a Builder Bau Kft. továbbjutott.

Az B csoportot a tavalyi ezüstérmes Di Napoli („egykori” Don Pepito) uralta, hibátlanul száguldott át a mezőnyön – főként Horváth Róbert góljaira építve. A második helyet megcsípő Falco-Piac Cafét 4-2-re verte.

Végeredmény, B csoport: 1. Di Napoli 9 pont, 2. Falco-Piac Café 4, 3. Áramütöttek 3, 4. Old Boys Kft 0 – a Di Napoli és a Falco-Piac Café továbbjutott.

Pénteken aztán a nyílt mezőny is befejzte a csoportmérkőzéseket.

Az A csoport kiegyenlített meccseket hozott. Végül a kiváló, ismert futballistákat felvonultató Bunsift-Classics kaparintotta meg az első helyet.

Végeredmény, A csoport: 1. Bunsift-Classics 7 pont, 2. Cristiano Pizzéria 4, 3. HVSE 19 3, 4. Cső-Lavina 0 – a Bunsift-Classics és a Cristiano Pizzéria továbbjutott.

A B csoport még élesebb küzdelemmel szórakoztatta a nagyérdeműt – három csapat is 6 pontot gyűjtött, körbeverések után alakult ki a sorrand. Végül a tavalyi ezüstérmes Pertovics Apartmanház zárt az élen.