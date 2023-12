A Haladás Sportkomplexumban három nap alatt három kategóriában 40 csapat lép pályára – a küzdelmeket a női mezőny meccsei nyitották. A nőknél ott volt mindhárom tavalyi érmes: a címvédő Szasza Pizza, a második Nyárád és a harmadik Kinizsi.

Az A csoport küzdelmeit a Nyárád SE veretlenül nyerte meg – imponáló, 14-2-es gólkülönbséggel. A második helyre a szintén gólerős Vép futott be. A Nyárád–Vép „helyosztót+ 4-1-re nyerte a Nyárád.

Végeredmény, A csoport: 1. Nyárád SE 9 pont, 2. Vép 6, 3. Nagylengyel 3, 4. Gersekarát SE 0.

A B csoport élesebb küzdelmet hozott. A Kinizsi nyerte a négyest, megelőzve a címvédő SzaSza Pizzát – a két élcsapat meccsét 2-1-re a Kinizsi húzta be.

Végeredmény, B csoport: 1. Kinizsi SK 7 pont, 2. Szasza Pizza 6, 3. Aranylábú Vastyúkok 4, Csepreg 3.

Az elődöntőben a Szasza Pizza 2-1-re gyűrte le az addig hibátlan Nyárádot. Míg a másik ágon a Kinizsi 3-1-re verte a Vépet. A bronzmeccsen a Nyárád aztán javított, 4-1-re múlt felül a Vépet. A Szasza Pizza–Kinizsi SK fináléban – Grubits Danielle mesterhármasával – a Kinizsi győzött nagy csatában 3-2 arányban.

Női kategória, végeredmény: 1. Kinizsi SK (Schwarczenbarth Petra, Simon Franciska, Takács Dalma, Szijártó Dorina, Bránát Anikó, Grubits Daniella, Balogh Sára, Szeibert Noémi), 2. SzaSza Pizza (Szabó-Kovács Eszter, Kiss Emília, Nagy Bianka, Tóth Alexandra, Peresznyák Dia, Buzás Vivien, Széplaki Rebeka, Élő Georgina, Horváth Rebeka, Darabont Mónika, Farkas Ildikó, Zsömlya Viktória), 3. Nyárád SE, 4. Vép.

Különdíjak, legjobb kapus: Schwarczenbrth Petra (Kinizsi). Legjobb játékos: Buzdor Dília (Nyárád). Gólkirály: Grubits Daniella (Kinizsi, 10 gól).

Hogy a női futballisták szusszanhassanak a meccsek között, a nyílt mezőny C csoportja is csatába szállt. A Catica Café, a Bingó Pizzéria és a Colonia is két győzelemig jutott. Így körbeverések után alakult ki a csoport sorrendje.

Végeredmény, C csoport: 1. Bingó Pizzéria 6 pont, 2. Katica Café 6, 3. Colonia 6, 4, Répce Sportbüfé 0 – a Bingó és a Katica továbbjutott.

Pénteken a nyílt mezőny csapati meccselnek 8-tól úgy 21 óráig.