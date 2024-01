Sajtóhírek szerint több angol klub is élénken érdeklődik a magyar válogatott futballista, a harmadosztályban (Barnsley) „sínylődő” Callum Styles irányt. A Legfőbb kérő a másodosztály 5. helyén álló West Bromwich Albion, de az élvonalban a kiesés ellen küzdő Burnley és Sheffield United nevét is lehetett olvasni az érdeklődők kapcsán. A 23 éves Styles jelenleg 5,4 ezer fontot keres hetente a Barnsleynál – ettől nem lesz nehéz jobb bért ajánlani a számára. A magyar válogatott alapembere klubjában is fontos szerepet tölt be, 20 tétmeccsen három gólt rúgott és két gólpasszt jegyzett.