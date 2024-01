Roppant erős mezőny jött össze a népszerű, hagyományos – jubileumi – erőpróbára. Pályára lép például a szombathelyi Szilveszter Kupát megnyerő Szikra Autókozmetika, vagy a tornát bronzéremmel záró Futer Tűzifa – a Szikra egyébként jó teremszezont fut, a sárvári Nyugat-Ép Húsz Kupán második lett. Utóbbi tornán az a Vektorbau diadalmaskodott, amely a Bükön is csatába indul. De olyan ismert, sikeres, régóta működő csapatok is neveztek, mint például Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC, a Cristiano Pizzéria, a Fociszak FC-Martini Car, az LK Bulls, vagy éppen a Petrovics Apartmanház. Három győztest vonultat fel a mezőny: 2016-ban a Futer, 2022-ban a Vektorbau, tavaly pedig a „házigazda” Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC nyerte meg a büki tornát. Érdekesség, hogy érkeztek nevezők Kaposvárról, Sopronból, Győrből, de még Szegedről is.

Szombaton négy ötfős csoport kezdi a küzdelmeket (5+1 fő, 1x18 perc, 2x5 m-es kapu), minden csoportból az első három jut tovább. Szombaton este kisorsolják a középszakasz csoportjait: a négy háromfős csoport vasárnap 10 órakor kezdi a középszakaszt. A második csoportkör 13.30-kor zárul, minden csoportból két csapat jut tovább, és kisorsolják az egyenes kieséses szakasz menetrendjét. Az egyenes kieséses szakasz 14 órakor kezdődik, a bronzmeccset és a döntőt a tervek szerint 17 óra után játsszák le az állva maradt csapatok. A torna pénzdíjas.

Csoportkör, szombat, A csoport (8.00-11.18): Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC (Bük!címvédő), Cemiy Hungary Kft. (Ajka), Fapuma (Kaposvár), Avadoo Design (Sopron), Cristiano Pizzéria (Szombathely). B csoport (11.20-14-38): Vektorbau Invest (Tapolca), Szikra Autókozemtika (Szombathely), Bauart 2002 (Győr), Jugend (Körmend), LK Bulls (Szombathely). C csoport (14.40-17.58): Cső Lavina (Győr), Fociszak FC-Martini Car (Szombathely), Feketén Fehéren (Szeged), Brick Bistro (Sárvár), Bingó Pizzéria (Szombathely). D csoport (18.00-21.18): Futer Tűzifa (Celldömölk), Petrovics Apartmanház (Bük), Budai Bádog (Körmend), Colonia (Szombathely), Király Tekéző (Zalaszentgrót).