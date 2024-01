Két nap alatt 28 kispályás csapat lépett pályára a celli városi sportcsarnokban. A 4+1 fős csapatok 1x18 perces meccseket játszottak, kézilabda kapukra támadtak. A csoportmeccsek után az ötfős csoportokból három-három, a négyfős csoportokból pedig két-két csapat jutott tovább a 16 közé, ahonnan már egyenes kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem. Érkeznek résztvevők Sopronból, Tapolcáról, Nagykanizsáról is.

Eredmények, nyolcaddöntők: Lakoma Étterem–Cristiano Pizzéria 2-1, Boba SE–No Name 1-1 – büntetőkkel a No Name jutott tovább, Weeken–Tulip Coffee 0-2, Játék Csatárok Nélük–Kiss Tibor FC 5-1, M-Flex–S1 Ingatlan 2-0, Zöld Sasok–Unicum Kft. Vép 2-1, Kéttornyúlak–Vektor Bau 1-1 – büntetőkkel a Vektorbau jutott tovább, Kanizsa Flow–Jugend 2-1. Negyeddöntők: Lakoma–M-Flex 0-3, No Name–Zöld Sasok 2-3, Tulip–Vektorbau 1-1 – büntetőkkel a Vektor Bau jutott tovább, JCSN–Kanizsa Flow 0-6. Elődöntők: M-Flex–Vektorbau 0-2, Zöld Sasok–Kanizsa Flow 0-4. Bronzmeccs: M-Flex–Zöld Sasok 3-1. Döntő: Vektorbau–Kanizsa Flow 5-1.