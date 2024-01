Derekas Zoltán az FTC utánpótlásában pallérozódott, az NB III-as tartalékcsapatig végig járta a lépcsőfokokat, 2015-ben mutatkozott be a felnőttek között. A Ferencvárostól az NB II-es Soroksárhoz vezetett az útja, ahol négy esztendőt húzott le, 2021 nyarán lett az NB I-es Mezőkövesd játékosa és bemutatkozott az élvonalban. A szezon felénél Csákvárra adták kölcsön, majd 2022 nyarán Szombathelyre igazolt. A Haladásnál 28 tétmérkőzésen 4 gólnál és 3 gólpassznál járt, amikor tavaly márciusban elszakadt az elülső keresztszalagja. Sérülése miatt a tavaszi szezon hátralévő részét és az őszt is ki kellett hagynia. Majd decemberben fizetés elmaradás miatt feljelentette a Haladást – most szabadon igazolható játélkosként kerülz Kecskemétre.