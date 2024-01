Kiswire-Szentgotthárdi VSE (I.)–Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.) 0-2 (0-0). Szentgotthárd, fekészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Andrejek.

HVSE: Horváth B. – Buzás, Horváth M., Kovács B., Czuczi, Varga M., Tóth M., Balogh Á., Szabó M., Szenczi B., Árvay. Csereként pályára lépett: Pataki, Hende, Varga Cs., Horváth D., Vígh P. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Szabó M., Vígh P.

– Jó mérkőzést játszottunk, igaz, azért látszódott a futballunkon, hogy még csak az első edzőmeccset vívjuk – számolt be a felkészülési mérkőzésről a HVSE edzője, Szenczi Imre. – Szervezett futball játszó ellenfél fogadott minket, amely főleg kontrákból próbált veszélyeztetni – voltak is megindulásai. Helyzet akadt mind a két kapu előtt. De a második félidőben már sokkal többet birtokoltuk a labdát, nagy mezőnyfölényben futballoztunk, több helyzetet alakítottunk ki – kétszer kapuba is találtunk. Pozitívum, hogy sok olyan taktikai elemet viszontláttam a fiúktól a pályán, amelyeket edzéseken gyakoroltunk. Tetszett a csapatom hozzáállása, futómennyisége – és több fiatal kifejezetten jó teljesítményt nyújtott.

Szerdán 18.30-kor a vármegyei I. osztályú Pápa látja vendégül a Haladást.