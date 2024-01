A Büki TK Bükfürdő felnőtt csapata 11 fordulót követően nyolc győzelemmel és három vereséggel a második helyen áll a tabellán 16 ponttal a téli szünetben. Hullámvölgyektől, nehezítő körülményektől, sérülések és betegségektől sem volt mentes a bükiek eddigi szezonja.

– Az előző évekhez hasonlóan ez az őszi szezonunk is hullámzó volt – kezdte értékelőjét Baranyai Enikő, a Büki TK Bükfürdő vezetőedzője. – Sokat beszélgettünk, próbáltuk helyre tenni a dolgokat a sikertelen kezdés után, ezek után még keményebben edzettünk. Nekem is változtatnom kellett egy két dolgon, együtt fejlődök a lányokkal. A csapat a további mérkőzéseken már az igazi arcát mutatta. Az érkezők is meccsről-meccsre egyre jobban beilleszkedtek, játékukkal sokat tettek a csapat eredményességéhez. Igaz, akadtak vereségek, de hosszú ez a szezon és egészen más a lebonyolítás, mint tavaly, ezt a lányoknak is tudniuk kell. A csoportunkban és a velünk egy ágon lévőben is érdekesnek mondható eredmények születtek és úgy gondolom még fognak is. Folyamatosan dolgozunk, meglátjuk, mit hozunk majd ki a szezon végére.

A Sárvárfürdő Kinizsi 11 mérkőzéséből ötöt megnyert, hat alkalommal viszont vesztesként hagyta el a pályát, így 10 pontjával a nyolcfős bajnoki táblázat negyedik helyén áll. csak rosszabb gólkülönbséggel van lemaradva a szintén tíz pontos, harmadik helyen tanyázó Lipót mögött. Az alapszakaszból még három mérkőzés van hátra, ezeket február-március folyamán játsszák le a csapatok. Ezt követően az „A” és „B” csoport első négy helyezettje a dobogós helyezésekért, míg az 5-8. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszanak majd a tavaszi folytatásban.

– Az eredeti célkitűzés a felsőházba kerülés volt, amit a tabellán jelenleg elfoglalt helyünket nézve eddig tulajdonképpen teljesített a csapat – tekintett vissza az elmúlt fél szezonra Csonka László egyesületi elnök. – Ám azt el kell ismerni, hogy nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott ősszel a csapat: jól kezdtünk, hiszen idegenben legyőztük a VKL SE Győrt, viszont utána hazai pályán a Győri ETO U21 és a Büki TK ellen is nagyarányú vereséget szenvedtünk. Másrészt sajnos a sérülések sem kerültek el bennünket. Fáj még a Celldömölk elleni hazai vereség is, mert meggyőződésem, hogy azt a meccset az SZKKA-tól kettős igazolással megkapott három NB I/B.-s játékos döntötte el. Pozitívumként a záró fordulóban hazai pályán megnyert Ajka elleni játékunkat emelném ki, mert az erőt kell, hogy adjon a továbbiakra.

A Celldömölki VSE 11 meccséből négyet megnyert, hétszer pedig vesztesen hagyta el a pályát, megszerzett nyolc pontjával jelenleg a tabella hatodik helyén állomásozik Erőss Péter együttese.

– Nehéz félszezonon vagyunk túl – fogalmazott Erőss Péter vezetőedző. – Fiattal kerettel vágtunk neki az idénynek, viszont csak ritkán tudtunk kiállni a teljes csapattal. Nagy jelentőséggel bírtak azok a kettős igazolással bíró szombathelyi játékosok, akiket az SZKKA-tól kaptunk kölcsönbe, hiszen velük kiegészülve, amikor teljes kerettel álltunk ki, akkor nyertünk. A többi találkozón vagy sérülések nehezítették a dolgunkat, vagy egyéb elfoglaltság miatt nem számíthattam több játékosra, így ezeken a meccseken kikaptunk. Fájó a SZESE elleni, a lipóti, ajkai és az utolsó egygólos hazai vereség. Ennek ellenére még van esélyünk a felsőházra, bízom benne, hogy elérhetjük a hátralevő három alapszakaszmeccsen.

A szentgotthárdi férfi csapat későn állt össze, 11 meccséből kettőt nyert, egyszer döntetlent játszott és nyolcszor kapott ki, így utolsó előtti jelenleg.

– Nem a legerősebb keret a miénk, ennek ellenére tudtunk gyűjteni öt pontot, ami szerintem rendben van – mondta Ernst Attila vezetőedző. – Elsődleges jövőbeni célunk az Alsóörs és a Várpalota elleni hazai meccsek megnyerése, de legalább az egyiket mindenképpen hoznunk kell.