A tavalyi évet a hagyományos röjtökmuzsaji csapatbajnoksággal zárták a kártyások – három egyéni és egy páros meccs döntött a csapatok között. A rangos, népszerű erőpróbát végül a Horváth Dániel, Tuczai Miklós, Földvárszki István összeállítású szombathelyi trió nyerte meg. Horváth Dániel egyébként egészen kivételes, bravúros 2023-as szezont tudhat maga mögött, hiszen megnyerte az egyéni bajnokságot, a páros bajnokságot (Földvárszki Istvánnal) és most a csapatbajnokságot! Másodikként Fertőszéplak csapata végzett, a harmadik helyre pedig egy vasi vegyes csapat futott be „Ilike és barátai” néven (Pajor Józsefné, Bokor László, Fülöp Sándor).

– Szövetségünk nagyon sikeres 2023-as szezont zárt, a hagyományos versenyeinken mindig nagy létszámú mezőny, átlagosan rendre 30-40 kártyás ült asztalhoz – összegzett Táncsics Péter a Magyar Snapszer Szövetség elnöke, versenyzője. – Sok új helyszínre is eljutottunk a 2023. évi szezonban, de kiemelkedik a 150 éves Budapest rendezvénysorozat keretében megrendezett Zsugapest esemény. A legjobbjaink Ausztriában is szépen tejesítettek, Sütő Ferenc például rangos versenyt nyert Grazban, és Horváth Dániel is kiváló eredményeket ért el a nemzetközi, profi mezőnyben. A 2024. évi versenynaptárunk is mozgalmasnak ígérkezik. Az idei első versenyünknek hagyományosan Csákánydoroszló, a Gyöngygolyó Tekéző ad otthont vasárnap 13 órakor – várunk minden érdeklődőt. A hagyományos versenyeinket beterveztük a menetrendünkbe, így ott leszünk többek között Ölbőn, Körmenden, Sárváron, Szombathelyen, Kőszegen – de például Budapesten és a Balatonon is. Új helyszínként céloztuk meg Kapolcsot, ahol fesztiválsnapszert rendezünk. Új sorozatot hirdetünk „66” néven: 66 kártyaközösséget látogatunk meg, a rendezvények célja a kártyajáték népszerűsítése. Mert fontosnak tartjuk, hogy sok közösségben játsszák ezt a szép magyar játékot, és tovább szálljon a hagyomány apáról fiúra, unokára!