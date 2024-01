Szombathelyi Egyetemi SE–Röpisuli SE 0:3 (-19, -19, -21). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, 40 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Farkas.

SZoESE: Lajos, Fülöp, Horváth K., Gábriel, Dóka, Szalai. Csere: Tauker, Donáczi, Nagy D., Wölfer, Imre. Edző: Bodzer Attila.

Ahogy az előző mérkőzéseken is, úgy most is voltak olyan periódusok és labdamenetek, amikor fókuszáltak voltak a SZoESE-s lányok és a megbeszéltek szerint tették a dolgukat, védekezésben és támadásban is. Az első szettben felőrölte a vasiakat az ajkai gárda, a második és harmadik játékrészben már partiban tudott lenni a házigazda avendégekkel, ám ez kevésnek bizonyult a sikerhez. Rengeteg hiba tarkította a SZoESE játékát, ami törvényszerűleg meg is bosszulta magát.

Haladás VSE–Delta Röplabda SE 3:1 (20, -18, 9, 12). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 50 néző, NB II.-es röplabdamérkőzés, vezette: Barabás.

Annak ellenére, hogy nem kezdte jól a találkozót a hazai alakulat, sikerült megnyernie az első szettet. Aztán érthetetlen módon a Haladás visszavett a tempóból, amit azonnal kihasznált a Delta és a második etapban egyenlített. A pofon jót tett Mucsi Péter tanítványainak, a harmadik szettben azt a játékot mutatták a zöld-fehérek, amelyet már az elejétől kellett volna csillogtatniuk. Megjött a harci kedv és az akarat, innentől már uralta a meccset a HVSE.