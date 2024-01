Kedden délelőtt szépen megtelt a tápláni iskola tornacsarnoka – óriási taps fogadta Michelisz Norbertet. A kétszeres világbajnok (2019/WTCR, 2023/TCR World Tour) autóversenyző Picher Gergely testnevelő megívását elfogadva látogatott el Táplánszentkeresztre – egy bukósisakkal és egy méretes trófeával érkezett, amit körbeadott a gyerekeknek. A kapcsolatfelvételben dr. Walloschek János segített Pichler tanár úrnak.

Michelisz Norbert elárulta, hogy Hímesházán, egy baranyai sváb ajkú faluban töltötte a gyerekkorát. Egy zsákutca végén laktak, a szomszédjukban pedig a nagybátyja élt, aki autószerelő és hobbi autóversenyző volt – innen az autók imádata. A kis Norbi 11 éves volt, amikor először vezethetett egy Zsigulit. Mindig is versenyző szeretett volna lenni – de az autósport már akkor is költséges dolog volt, le is mondott az álmairól. Tanulni kezdett, két diplomát szerzett: mérnök informatikus, majd pénzügyi szakon, angolul és németül is beszél. Már felsőfokú tanulmányait végezte, amikor beszippantotta a szimulátorozás világa.