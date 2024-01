A vasiak az elmúlt bajnokságot kilenc győzelemmel és 13 vereséggel, 18 ponttal a 8. helyen zárták az NB I. Nyugati-csoporját. A 2023/24-es őszi szezonban viszont kilenc győzelemmel, két vereséggel, 18 ponttal vezetik a tabellát. Azaz Farkas Imre együttese már féltávnál annyi győzelmet és pontot szerzett, mint az bajnokságban összesen.

– A tavaly bajnoki évünk a vártnál gyengébben sikerült, az őszi viszont nagyon jó lett – mondta Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi játékos-edzője. – A legnagyobb változás talán az, hogy ősszel elégedett lehettem az edzéslátogatottsággal, ami kihatott a csapat teljesítményére is. Hazai pályán mind az öt meccsünket megnyertük, ráadásul simán: négyet 7:1-re – közte a Balogunyom és a Nagymizdó ellenit, – egyet 6:2-re. Legjobban sikerült mérkőzésünknek mégis az oroszlányi bajnokinkat mondanám – ott már nagyon régen nyertünk, most listavezetőként, utaztunk oda és kiváló és izgalmas meccsen sikerült 5:3-ra győznünk. Ennek is köszönhetően az utolsó két bajnokit is sikerült behúznunk. Idegenben két vereséget szenvedtünk, a Csákánydoroszló ellen Andráshidán és a Szentgotthárd II. otthonában. Előbbinél mindkét csapat gyengén dobott, ami elsősorban a pálya állapotának tudható be, míg Gotthárdon semmi sem sikerült. Egyénileg Rozmán Szabolcs és Boucsek Zoltán teljesítményét emelném ki, mindketten húzóemberek voltak az ősszel. Ami a csapatfát illeti, a 2021/22-es szezonhoz képest a 2022/23-as bajnokságban 70 fával javultunk, míg a 2023-as őszi szezon után további 100 fával – ez pedig igazán remek teljesítmény. Örömteli, hogy az ifjúsági csapatunk is vezeti a bajnokságot, erősítést jelentett a 14 éves Németh Marcell tavaly nyári leigazolása – így a két másik fiú, Banai Bence és Balázs Ádám többet tudott a felnőtteknél játszani. A csapat a télen nem állt le, akadtak, akik a serdülő és ifjúsági egyéni ob döntőjében szerepeltek, a többiek velük edzettek. Örömteli, hogy Boucsek megnyerte a Szilveszter Kupát. Szombaton Nagykanizsán játszunk edzőmeccset, vasárnap Uraiújfaluban vívunk kupameccset, csütörtökön Répcelakon felkészülési mérkőzést, majd jön a vármegyei egyéni verseny.