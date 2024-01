Szombaton és vasárnap rendezik a női NB I-es Téli Teremtornát Szigetszentmiklóson a Városi Sportcsarnokban – a viadalra utoljára 2020-ban került sor. A torna felkészülésként szolgál a március 2-án kezdődő bajnoki szezonra. A 12 NB I.-es együttesből nyolc vesz részt a tornán – a Haladás Viktória sem hagyja ki a viadalt. A nyolc csapatot két négyes csoportba sorsolták, minden gárda kétszer játszik ellenfével, hat mérkőzést vív. Ezt követően az első kettő az elődöntőbe jut, az utolsó kettő az alsóházban, az 5-8. helyért játszik tovább. Az elődöntőket követően következik a bronzmeccs, majd a döntő. A Haladás Viktória a Budaörssel, az Astrával és az ETO FC Győrrel került egy ágra, az A csoportba, míg a B csoportba a Puskás Akadémia, a Szekszárd, az MTK és a Szeged került. Az FTC, a DVTK, a Fehérvár, a Soroksár nem indul.

A csoportmeccsek során az együttesek 1x12 perces mérkőzéseket játszanak – az elődöntők, döntő és bronzmérkőzés 1x20 perces lesz. Öt plusz egy fős csapatok csapnak össze, 18 játékost lehet nevezni a pénzdíjas teremtornára.

A Haladás Viktória csoportmérkőzései. Szombat, 13.30: Haladás Viktória–Astra. 14.30: Haladás Viktória–Budaörs. 15.30: ETO FC Győr–Haladás Viktória. 17.00: Astra–Haladás Viktória.

Vasárnap. 9.45: Budaörs–Haladás Viktória. 10.15: Haladás Viktória–ETO FC Győr. Helyosztók. 7. helyért: 12.30. 5. helyért: 12.55. 3. helyért: 13.20. 1. helyért: 13.45. Eredményhirdetés: 14.15.

A helyosztókat az M4 Sport élőben közvetíti.

– Összesen négyszer edzettünk teremben, úgyhogy nem készültünk célzottan a teremtornára – a fizikai erőnlétet is fejlesztettük közben – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – Noha nem volt kötelező a részvétel, mi neveztünk, mert szeretnék a televíziós közvetítés révén is népszerűsíteni csapatunkat és a női futballt. A lányok egyébként is szeretnek teremben futballozni, a tornát pedig a felkészülés egy részének tekintjük. Sok olyan elemet tudunk gyakorolni, amit a bajnokságban, nagypályán is tudunk majd hasznosítani. És két napot együtt lesznek a lányok, ami a csapatkohéziót még tovább erősíti. És ahol elindulunk, azt szeretnénk megnyerni – így utazunk Szigetszentmiklósra is. Ami a keretet illeti, sérülése után Feketevízi, Kránicz, Csejtei és Kiss-Lantos még nem lép parkettre, Vesztergom pedig iskolai elfoglaltsága miatt később tudott csatlakozni hozzánk. Gravencz, Csáki, Hécz és Kováts sem jönek velünk, ők négyen az U19-es csapattal vívnak az ETO-val felkészülési mérkőzést. Két játékos, Szalay Júlia és Varga Barbara pedig egyetemi tanulmányai miatt nem tudja ezen a szinten folytatni a futballt, tőlük a télen elköszöntünk.