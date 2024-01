- Először 2010-ben voltam téli edzőtáborban, emlékszem, a Haladással akkor és később is, mindig Törökországban készültünk - mondta a Haladás rutinos védője, Jagodics Márk. - A mostani lesz a 14. téli edzőtáborozásom. Törökország ideális hely, rengeteg csapat edzőtáborozik ebben az időszakban ott, úgyhogy erős ellenfekkel tudunk felkészülési mérkőzéseket játszani. Sokkal jobb, mint ebben az időszakban idehaza mínuszokban, műfüvön készülni. Az elmúlt héten sokat edzettünk, Törökországban is kemény munka vár ránk, de - mivel közeleg a tavaszi rajt - úgy gondolom, már a frissítés is szerepet kap. Csapatépítés szempontjából is hasznos egy ilyen összetartás. Korábban mindig Németh Márióval voltam egy szobában, mióta visszatértem a Haladáshoz, azóta az idegenbeli meccsek előtt Szakály Attila a társam - Törökországban is így lesz ez. Az edzőtáborokban két edzés között elősorban pihenek, ezen kívül feleségemmel szoktam telefonálni és filmet is nézek.