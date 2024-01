Elődöntő: SZMJV Polgármesteri Hivatala-Galambos Trans Kft. 3-0, PACCOR Hungary Kft. - TDK Kft. 3-4.

Bronzmeccs: Galambos Trans Kft.-PACCOR Hungary Kft. 3-4.

Döntő: SZMJV Polgármesteri Hivatala-TDK Kft. 1-0.

I. Szombathelyi Vállalati, Intézményi Teremlabdarúgó Torna, végeredmény: 1. SZMJV Polgármesteri Hivatala (dr. Károlyi Ákos, Kovács Balázs, Szandi Gábor, Tóth Roland, Stéger Gábor, Bonti Tamás, Szepesi Tamás, dr. Bek Tamás, Bognár László, Balikó Tamás), 2. TDK Kft. (Puklér Tamás, Lévai János, Alföldi Zoltán, Palkó László, Bakos Tamás, Farkas Márk, Németh Norbert, Török András), 3. PACCOR Hungary Kft. (Madar Ákos, Antal Péter, Horváth Zsolt, Kovács Péter, Máhr Péter, Molnár Ádám, Molnár Róbert, Molnár Zoltán, Móricz Ádám, Németh Tamás, Sali Bertold, Soós Péter, Takács László), 4. Galambos Trans Kft. (Kotsis Zoltán, Orsós Gábor, Rosta András, Kovács Zoltán, Horváth Balázs, Szalai Erik Bence, Váthy Ákos, Gyenese Zsolt, Szabó Adrián, Halmosi András, Elekes Attila, Szalay Gábor).

Különdíjasok, gólkirály: Szandi Gábor (SZMJV Polgármesteri Hivatal/6 gól). Legjobb kapus: Szalay Gábor (Galambos Trans Kft.). Legjobb mezőnyjátékos: Szepesi Tamás (SZMJV Polgármesteri Hivatal). Legsportszerűbb csapat: TDK Kft.

-Nagy sikere volt a tornának, kedvező visszajelzéseket kaptunk mind a csapavezetőktől, mind játékosoktól, ennek megfelelően természetesen jövő januárban is megrendezzük, akár nagyobb létszámmal is - összegzett Táncsics András, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke. - Mindenki komolyan vette a tornát, a polgármesteri hivatal az összes meccsét behúzta, kapott gól nélkül, megérdemelten nyert - igaz, a döntő nagy csatát hozott. A hangulat, a színvonal rendben volt. Volt lehetőség kötetlen beszélgetésre, bízom abban, hogy a most pályára lépett csapatok közül többen neveznek majd a városi kispályás labdarúgó-bajnokságra!