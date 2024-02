Az idei évben ismét minitorna formájában került megrendezésre a XXXVII. Perfect Change Alpokalja Kupa labdarúgó torna. A kupára 17 csapat nevezett, négy-öt új csapat is volt, a már megszokott „régi motorosok” mellett. A csapatokat az alapszakaszban négy csoportba sorsolták. A csoport: Szakonyfalu Szittyó, Aranycsapat, Drink Team, Kis Pénz, Kisfoci Klub 912, B csoport: Black Gold, SharpShooters, Gotham City Sport Büfé, Tipp Topp. C csoport: Őriszentpéter SE, Mámor Andante, Sporting Libacomb Terasz, Fekete Talpúak. D csoport: Looney Tunes, Magyarlak, Szkupik Csöcsös Söröző, Kék Sirály, NK Hodos. A csoportok első két helyezettje jutott a legjobb nyolc közé, ahol két négyes csoportotban folytatták a küzdelmeket. A nyolc között a csoportok első két helyezettjei keresztbe játszással elődöntő vívtak és a győztes csapatok játszották a döntőt, míg a vesztes csapatok a harmadik. helyért mérkőztek. A szervezők nagy örömére szolgált, hogy idén is volt meglepetés csapat (SharpShooters), aki a tavalyi évi gyengébb szereplést követően idén megújulva bejutott a nyolc közé. A döntő napján az X csoportba a Black Gold, Magyarlak, Drink Team, Mámor Andante, az Y csoportba a Szakonyfalu Szittyó, Looney Tunes, Sporting Libacomb Terasz, Sharp Shooters mérkőztek meg egymással. Az X csoportban a Mámor csapata mindhárom mérkőzését megnyerve csoportelsőként jutott az elődöntőbe, míg a kiadó második hely az utolsó mérkőzésig nyitott volt, végül a Black Gold egy magabiztos győzelemmel biztosította be a továbbjutást. Az Y csoportban a Szakonyfalu és a Looney az első két mérkőzését megnyerve bebiztosították a továbbjutást és a köztük lévő mérkőzés már a csoportelsőséget hivatott eldönteni – mely ettől függetlenül elég heves volt – végül a Szakonyfalu örülhetett a 2-1-es sikerének. Az elődöntők előtt és azt követően került sor a 7-8. és az 5-6. helyért vívott meccsekre is. A Drink Team a Sharp Shooters ellen 0-0-ra végzett, büntetőkkel 2-1-re a Sharp Shooters nyert és szerezte meg a 7. helyet. Az 5-6. helyért Magyarlak–Sporting Libacomb mérkőzésen 1-1-es döntetlen után büntetőkkel 2-1-re a Magyarlak abszolválta az ötödik helyet. Az egyik elődöntőkben a Mámor Andante–Lonney Tunes mérkőzés szoros csatát és 1-0-ás Mámor Andante sikert hozott, míg a másik ágon Szakonyfalu Szittyó–Black Gold mérkőzést 2-0-ra a Black Gold nyerte. A harmadik helyért lejátszott mérkőzésen ismét találkozott egymással Szakonyfalu és a Lonney, Loneey a csoportmérkőzésen elszenvedett vereségért visszavágott és 2-1-re nyert. A döntőben a Mámor és a Black Gold találkozott egymással (a csoportmérkőzésen Mámor 3-0-ra nyert) ezúttal a Black Gold magabiztosabb játékkal, 3-0-ás győzelemmel hódította el a kupát.

A Black Gold névsora: Páll Tamás, Velekei László, Velekei Bence, Takács Szabolcs, Albert Benedek, Volner Bence, Horváth Dávid, Horváth Alex, Horváth Dominik, Rózsa Marcell, Dudás Krisztián, Biró Bálint.

A torna gólkirálya Nyári Olivér (Mámor Andante), legjobb kapusa Szukics Máté (Mámor Andante), döntő legjobb játékosa Takács Szabolcs (Black Gold), a torna legjobb játékosa: Niksz Tamás (Lonney Tunes) lett.