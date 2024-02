Haladás VSE (NB III.)–Alpok Zirkon Vép VSE (I.) 7-0 (3-0). Szombathely, Kenderesi utca, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Marton A.

HVSE I. félidő: Pataki M. – Macoun B., Wágner Á., Varga Cs., Vígh P. – Hende M., Györe N. – Hári K., Árvay D., Likerecz B. – Horváth D. II. félidő: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Kovács B., Czuczi P. – Balogh Á., Varga M. – Szabó M., Tóth M., Árvay D. – Pap M. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Macoun B., Horváth D., Árvay D., Pap M., Varga M., Tóth M., Szabó M.

– Az első félidőben a 17-19 éves játékosaink kaptak szerepet, kíváncsi voltam, hogy egy megyei I. osztályú felnőtt csapat ellen mire képesek a fiataljaink, és kellemes meglepetést okoztak – számolt be az edzőmeccsről Szenczi Imre, a HVSE trénere. – Türelmes, szemre is tetszetős játékkal, óriási labdabirtoklási fölényt alakítottak ki. Folyamatosan az ellenfél térfelén futballoztunk, több helyzetet kialakítottunk, szép gólokat szereztünk. A második félidőben is folytatódott az egykapus játék. A vendégek mélyen védekeztek, de így is rúgtunk még négy gólt. Az eddig lejátszott edzőmeccsek tapasztalata szerint a vármegyei I. osztály szintjét már magabiztosan hozzák a gyerekek. A célunk, hogy ezt a teljesítmény magasabb osztályban is hozni tudják.

A HVSE szombaton (12.00) a Nagykanizsát (NB III.) fogadja edzőmeccsen.