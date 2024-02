vaol.hu podcast 1 órája

Podcast: Kálmán Laciéknál a 2 esztendős Kende körül forog a világ

Falco KC „örökös” csapatkapitányának még most is a kosárlabdázás a mindene, de most már van fontosabb „dolog” is imádott sportágánál, nevezetesen a Völgyi Helgával közös gyermekük. Kálmán László podcast.

Horváth Zoltán Szabolcs Horváth Zoltán Szabolcs

Fotó: Szemes Dániel

A podcast beszélgetésből kiderül: Kálmán László elmeséli, hogy közel 52 esztendősen milyen érzés egy 2 éves kisfiú édesapjának lenni.

Podcast Kálmán Lászlóval

Fotó: Szemes Dániel Emellett a Falco ikonja beszél a hétköznapjairól, hobbijairól és persze kielemzi a magyar kosárlabdázás jelenét és jövőjét. A fókuszban természetesen a szombathelyi sárga-feketékkel.

