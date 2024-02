A vasiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, a vendégek viszont nem álltak be védekezni, megbecsülték a labdát, próbáltak támadásokat felépíteni. Mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben. A szombathelyiek sok passzal építették fel támadásaikat, de a tizenhatosnál rendre szereltek a fővárosi védők. A 20. percben Vanja Zvekanov megsérült, a középpályást le kellett cserélni, Szakály Attila állt a helyére. A félidőre derekára élesedett a meccs, a vendégek kemény, olykor durva belépőkkel igyekeztek megállítani a hazai akciókat. Horváth Rajmund lesről talált be – érvénytelen volt tehát a gól. Az iramra nem lehetett panasz, küzdelem is volt, de a játékban mindkét oldalon nagyon sok volt a hiba. Emiatt komoly helyzet egyáltalán nem alakult ki az első félidőben.

Szünet után is mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, Aztán Tóth Keve lőtt bombagólt 22 méterről, de Bana játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Egy órányi játékot követően büntetőhöz jutott a Haladás, melyet Rácz Barnabás biztosan értékesített. Hátrányban bátrabbá vált a vendéggárda és átvette az irányítást. A vasiak védekeztekés ha tehették kontrákkal is kísérleteztek. Kemény volt a meccs, gyakran kellett ápolni a játékosokat. Hiába futballozott fölényben a fővárosi együttes, a vasiak határozottan védekeztek,a vendégeknem tudtak helyzetbe kerülni. Lassan csordogáltak a percek, úgy pedig különösen, hogy a játékvezető – a sok ápolás miatt – nem kevesebb,mint hét percet hosszabbított. A zöld-fehérek azonban hősiesen kivédekezték a ráadást is.

A Szombatelyi Haladás küzdelmes mérkőzésen tavaly október 1. óta nyert ismét bajnoki találkozót – ezzel egy kis levegőhöz jutott.