A címvédő, listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely már 22 győzelemnél jár, a második helyezett Alba pedig 20 alkalommal hagyta el győztesen a pályát. Bárhogyan is alakul Székesfehérváron az eredmény szombaton este, sem a Falco, sem az Alba pozíciója nem változhat már – így minden tekintetben tét nélkül meccsen lép pályára a két élcsapat. Kérdés, hogy mennyit kockáztatnak felek, pihentetik-e a kulcsjátékosokat, és inkább azok a kosarasok kapnak több lehetőséget, akik eddig kevesebb időt töltöttek a pályán?

Persze egy Alba–Falco összecsapás mindig presztízsmeccs – mindkét gárda ötszörös bajnok! Ráadásul már a szezon előtt tisztában volt vele mindenki, hogy az idei szezonban az Alba lesz a Falco legfőbb kihívója – így is történt! A két élcsapat az idei szezonban már kétszer találkozott egymással, mindkétszer a Falco nyert. A bajnokságban november végén 108-750-re gázolta el ellenfelét Szombathelyen – akkor a két együttes nem volt egy súlycsoportban (ráadásul akkor, a 13. fordulóban szenvedte el szezonbeli első vereségét az Alba). Aztán januárban, a Magyar Kupa negyeddöntőjében ismét simán, 95-73-ra nyert a Falco – azt a meccset is Szombathelyen rendezték. Vélhetően nem tenne jót a fehérvári játékosok, klubvezetés, szurkolók lelki világának, ha harmadszor is felülmúlná a Falco az Albát – ebből a szempontból talán nagyobb jelentőséggel bír a szombat esti összecsapás az Alba szempontjából.

Az Alba egyébként nagyon erős haza pályán, mind a 12 bajnokiját megnyerte saját közönsége előtt – zömében biztosan. A fehérvári gárdában a válogatott Vojvoda Dávid mellett ki kell emelni a ponterős irányító Chambers, és a kiválóan lepattanózó center, Dickey játékát – de persze több minőségi kosaras is akad a keretben.

-Teljes kerettel utazunk, mindenki egészséges - árulta el a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere, Milos Konakov. - Az elmúlt időszakban jó sokszor összecsapott egymással a két együttes - elég csak az idei két meccsünkre, vagy a tavalyi bajnoki döntőre visszagondolni. Az állandóság jellemzi mind a két gárdát, tehát mindkét fél jól ismeri a másikat - kemény ellenfél az Alba. Persze azzal mindenki tisztában van, hogy az alapszakasza-elsőség szempontjából már nincsen jelentősége a rangadónak. Ettől függetlenül mi szeretnénk egy jó meccset játszani, szeretnénk egy jó mérkőzéssel a hátunk mögött ráfordulni a Magyar Kupára!