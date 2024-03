Június végén a vajdasági Újvidék városa ad otthont az idei U17-es Európa-bajnokságnak, amelyen Magyarország is a lehető legerősebb csapatával kíván majd részt venni. Ennek érdekében rendezték meg Dunakeszin a korosztály idei első válogatóversenyét, ahol a szabadfogású fiúk és lányok felvidéki, vajdasági és kárpátaljai versenyzőkkel szemben is kipróbálhatták magukat. Egy-egy versenyző azonban látványos akciókkal hívta fel magára a figyelmet, ilyen volt a 71 kilogrammos szombathelyi Takács Arnold is, aki mind a négy mérkőzésén 10 pontig jutott vetélytársaival szemben. Huszár Olivér is jól teljesített, 92 kilogrammban három győzelemmel és egy vereséggel a dobogó második fokán zárt. Kovács Huba a 65 kilogrammosok, míg Fekete-Riha Károly a 80 kilogrammosok között ért el ötödik helyet. Mindketten egy győzelmet és két vereséget könyveltek el. Az összesített eredmények alapján a Haladás VSE kadet együttese a rendkívül előkelő ezüstös pozícióban zárta a csapatversenyt.

– Nagy tétje volt a tornának, hiszen a válogatottságért küzdöttek a fiatalok, akiknek három válogatón kell kivívniuk a nemzeti csapatba kerülést, hogy ott lehessen majd a soron következő Eb-n és vb-n – fogalmazott Veréb István, a Haladás VSE birkózó szakosztályának vezetője. – Azt, hogy miként teljesítettek birkózóink, a csapatversenyen elért második helyünk hűen tükrözi. Nagy dolog, hogy két olyan komoly klubot is magunk mögé utasítottunk, mint a Csepel, illetve a KIMBA. A mezőnyből abszolút kiemelkedett Takács Arnold, aki 71 kilogrammban minden meccsét kivétel nélkül 10-0-ra nyerte. Huszár Olivér és odatette magát, hiszen négy mérkőzéséből hármat technikai tussal nyert meg. Olivér jól versenyzett, de akad még javítanivaló a birkózásán. Fekete-Riha Károly pedig egy már szinte megnyert meccset bukott el, kicsit eltaktikázta magát, előbbre végezhetett volna. Kovács Hubának erősödnie kell még, akárcsak Kovács Péternek. Örülök a fiúk eredményének, jól esett a lelkemnek.