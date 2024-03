„Végre elmesélhetem nektek, hogy milyen hatalmas megtiszteltetés ért. Áprilisban Madridba utazok, ugyanis a Laureus World Sport Awards idei döntősei között szerepelek, az Év fogyatékos sportolója kategóriájának jelöltje lettem – ez hihetetlen érzés. Hálás vagyok, hogy ezzel a jelöléssel nemzetközi szinten is elismerik a 2023-as munkánkat, eredményeimet, és még büszkébb arra, hogy ennyi tehetséges sportoló között magyar jelöltként képviselhetem az országot!” – adta hírül közösségi oldalán Ekler Luca paralimpiai bajnok távolugrónk, aki nemrégiben a TF legjobb női sportolójának járó elismerést vehette át a TFSE igazolt versenyzői kategóriában.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) közleményében kiemeli: már a top 6-ba való bekerülés is hatalmas sikernek tekinthető és a tavalyi paraatlétikai világbajnokságon három arany- és egy ezüstérmet szerző, 200 és 400 méteres síkfutásban világcsúcsot döntő atléta mindössze a második magyar a díj 24 éves történetében, akinek ez sikerült. „Magyarország és a Magyar Paralimpiai Csapat számára különlegesen nagy büszkeség, hogy az Év parasportolója kategóriában a paralimpiai, világ- és Európa-bajnok Ekler Luca is döntőbe került, és ott lehet Madridban az április 22-i díjátadón” – írta a Bizottság. Magyar díjazott még nem volt, ugyanakkor 2006- ban már akadt magyar döntős, ugyancsak a parasport kategóriában, akkor Krajnyák Zsuzsanna paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kerekesszékes vívó került be a legjobbak közé.

A szervezők hétfőn hozták nyilvánosságra az idei Laureus World Sport Awards döntős jelöltjeinek listáit. A férfiak mezőnyében többek között Lionel Messi és Max Verstappen, a nőknél pedig mások mellett Aitana Bonmatí és Iga Swiatek is a finalisták között van. A Laureus díjátadót 2000 óta rendezik meg, korábban Nelson Mandela, José Manuel Barroso és II. Albert monacói herceg is volt már az esemény fővédnöke. A díjat eddig legtöbb alkalommal – négyszer – a teniszező Roger Federer nyerte el, de többek között Usain Bolt, Rafael Nadal, Michael Schumacher és Tiger Woods is duplázott már.

A gálán különböző kategóriákban osztják ki az elismeréseket: az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év csapata, az Év felfedezettje, az Év vis - szatérője, az Év fogyatékos sportolója, az Év extrém sportolója, az Év sportszellemiségi díja (nem minden évben), Az Év sportjószolgálati díja (nem minden évben), Életműdíj. Ekler Luca kategóriájában a további döntősök: Simone Barlaam (olasz, paraúszás), Danilo Csufarov (ukrán, paraúszás), Diede de Groot (holland, kerekesszékes tenisz), Nicole Murray (új-zélandi, parakerékpár), Markus Rehm (német, paraatlétika). A jelölteket 1400 sportújságíró szavazatai alapján állították össze, a végső győztesekről a sportakadémia 71 tagja dönt. A díjátadót április 22-én rendezik Madridban.