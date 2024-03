Fehérvár FC–Haladás Viktória 0-4 (0-3). Székesfehérvár,, 150 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kulcsár.

Fehérvár FC: Terestyényi – Ramor, Zuggó, Szabó E., Jánosi – Szabó B., Földvári, Jámoska, Romanóczki – Kántor, Simon F. Edző: Andorka Péter.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy (Kollár, 79.) – Németh A., Balogh, Pintér (Szabó F., 58.), Csáki – Németh M., Csizmadia, Urbán (Kránicz, 58.), Kovács V., Varró (Feketevízi, 46.) – Szil (Nagy D., 67.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Németh M. 2, Németh A., Feketevízi.

A vasiak ragadták magukhoz a kezdeményezés és hamar vezetést is szereztek. A 8. percben jobb oldali beadás után Németh Mirtill lőtt 11 méterről a hálóba (0-1). Három perc múlva már kettővel mentek a vendégek: szép összjáték után Németh Adél jobbról kilőtte a hosszú, jobb alsó sarkot (0-2). A folytatásban is a szombathelyiek domináltak, a játék minden elemében a székesfehárváriak fölé nőttek. A 45+1. percben jobb oldali akció végén Németh Mirtil két szép csel után a hálóba bombázott (0-3).

Szünet után is a vendégek uralták a játékot, igaz, ekkor már a hazaiaknak is voltak helyzeteik. Egy lövést Dobó-Nagy bravúrral ütött ki a bal felső sarok elöl. A 77. percben Németh Adél Kovács Virággal kényszerítőzött, majd beadott, a középen érkező Feketevízi pedig a kapuba kőtt, beállítva ezzel a 0-4-es végeredményt. A hajrában még a csereként beállt Kollár is védett egy nagyot.

A Haladás Viktória jól futballozott, ilyen arányban is teljesem megérdemelten nyert.

Markó Edina: – Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a lányok, fegyelmezetten védekeztek, az ellenfél támadásait pedig csírájában elfojtották. A fehárváriaknak csak egy-két helyzetük volt, mi pedig támadásban nagyon kombinatívan, kreatívan futballoztunk, a játékosok sokat mozogtak labda nélkül. Pedig a szerdai kupamérkőzés után nem voltunk frissek, de így is négy gólt szereztünk idegenben.