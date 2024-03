A versenysorozat 23 éve indult útjára, de a járványhelyzet miatt 2020-ban nem sikerült megrendezni, így idén a 22. alkalommal írták ki - a népszerű erőpróbát a Sárvári Shotokan Karate Egyesület rendezte a Magyar JKA Karate Szövetség támogatásával. Az esemény a MJKASZ válogatott eseménynaptárában is minősítő versenyként szerepelt - ez is jelzi a verseny színvonalát. Utánpótlás kategóriákban lehetőség volt a kezdő, rutintalan versenyzők indítására. Míg a magasabb korcsoportokban engedélyezett volt a felnevezés - így a felkészültebbek magasabb korosztályban is kipróbálhatták magukat. Az ország minden részéről neveztek, sőt még külföldről is érkeztek sportolók. Végül 19 csapat közel 130 versenyzője 250 nevezést adott le egyéni formagyakorlatban (kata) és küzdelemben (kumite). A verseny sikeres megrendezéséért 23 minősített bíró és 30 segítő gondoskodott. A rendezvénynek ezúttal is a Sárvár Arénában adott otthont. A feszített programot 8 órakor az érkező csapatok fogadás, a versenyzők regisztrációja nyitotta. Az ünnepélyes megnyitó 10 órakor kezdődött. A díszvendégek és a közreműködők köszöntése után a csapatok és a támogatók felsorolása következett. A Himnusz elhangzását követően elsőként Kondora István Sárvár polgármestere, majd szakmai részről Krepsz János a Magyar JKA Karate Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. Végül Schneider László, a verseny főbírája „hivatalos, karatés módon” megnyitotta a versenyt. A mérkőzések három küzdőtéren folytak. A küzdelmek az életszerű Ippon Shobu (egy döntő találatig) szabályrendszer jegyében zajlottak. Az eredményhirdetés, a díjak átadása folyamatosan zajlott, a terem e célra kialakított részében. A résztvevők és a szövetség tisztségviselői elégedetten nyilatkoztak a versenyről, egyben biztosították a szervezőket a jövő évi részvételükről és támogatásukról. Vas vármegyéből 2 csapat nevezett a versenyre, a Tápláni KSE és a rendező, házigazda Sárvári SKE. A verseny fő támogatója Sárvár város önkormányzata volt.