Az év első nagy, budapesti futóversenyét a 3. NN City Run-t rendezték meg a közelmúltban. Az esemény központjának a Várkert Bazár adott otthont, ide volt felállítva a rajt- és a cél helyszíne is. Futás közben Budapest csodálatos nevezetességeiben gyönyörködhettek a futók, miközben a Szabadság hídon is átfutottak. Az időjárás reggel még borúsan, szelesen indult, így úgy tűnt, hogy nem lesz kedvező a futók számára. Ennek ellenére az első rajt kezdetére kisütött a nap is és az eső is csak az utolsó futó beérkezése után kezdett esni. A több mint háromezer nevező így szép napsütéses időben teljesíthette a 21 kilomáteres, félmaratoni, vagy a rövidebb – 5 és 11 kilométeres távok – egyikét.

A szentgotthárdi Borbély Sándor – akinek alapozását egy bokasérülés hátráltatta – a leghosszabb távon a félmaratonon indult. A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület versenyzője egy jó edzésnek szánta a versenyt a nagy tavaszi feladatok előtt. Óvatos kezdés után, 1:16.41-es idővel a dobogó harmadik helyén végzett – a versenytávon összesen 799-en álltak rajthoz.