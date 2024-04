Huszonötödjére látta vendégül Gödöllő a mezei futókat idén a Diákolimpia országos döntőjében. A reptéren közel 2500 diák futott az öt korcsoportban. A versenyzők nagy része nemcsak egyéniben vett részt a döntőn, hanem ötfős iskolai csapatként is, összesen majdnem 400 együttes vívott meg egymással. Szép tavaszi időben zajlottak a futamok, ahol nemcsak atléták, hanem más, futást is magában foglaló sportágak, például triatlon versenyzői is a dobogóra tudtak állni.

A Vas vármegyei színeket képviselő szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. korcsoportos fiú együttese remek teljesítménnyel a dobogó tetején végzett, amiben nagy szerepe volt Márkus Bálintnak, aki egyéniben bronzérmet szerzett.

– Futóink a tavaszi szünet alatt is készültek, mert kaptak edzésmunkát – fogalmazott Vadász Gábor testnevelő. – A fiúk végig fegyelmezetten, komolyan készültek. Most a versenyek időszakát éljük, ami komoly erőbefektetést igényel a srácok részéről. A versenyt megelőuő nap még a városi futball döntőben igyekeztek jól helytállni, illetve a mezei futást követően is várt egy újabb megmérettetés a fiúkra. Le a kalappal előttük, mert a tavaszi szünetben sem pihentek sokat, becsülettel végigdolgozták, és megérdemelten nyerték meg az országos döntőt. Úgyhogy nem mondok semmi meglepőt azzal, hogy maximálisan elégedettek vagyunk velük. Ami pedig Márkus Bálint bronzérmét illeti, az utolsó 300 méteren még csak ötödik volt, én 200-nál, az édesapja pedig 100-nál igyekezett motiválni, gyakorlatilag szívét-lelkét kifutotta, kihozta magából a maximumot. Bálint nagyon koncentrált, sokoldalú, bizonyította, hogy ebben is extrán tud teljesíteni.

A Zrínyi aranycsapatának tagjai: Szabó Samu, Márkus Bálint, Benke Alex, Ilyés Bence, Fülöp Máté. Felkészítő: Vadász Gábor.

A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Gimnázium IV. korcsoportos lánycsapata a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

– Elégedett vagyok a lányok teljesítményével, nagyjából ilyen eredményre számítottunk előzetesen – mondta Hóborné Edöcsény Nóra. – Kellett volna még egy ötödik ember, de most nem akadt olyan, akit be tudtunk volna a csapatba, így csak négyen vágtak neki a viadalnak. De ez a négyfős gárda is remekül helytállt, jól futottak a lányok, mindenki kitett magáért.

A kőszegi bronzérmes csapat tagjai: Ürmös Panka, Hóbor Enikő, Jelencsics Alíz, Kiricsi Fanni. Felkészítők: Hóbor Péter, Hóborné Edöcsény Nóra.