Szeged Csanád-Grosics Akadémia–Szombathelyi Haladás 2-1 (0-1). Szeged, Szent Gellért Fórum, 1626 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pillók.

Szeged Csanád-Grosics Akadémia: Molnár-Farkas – Könczey (Kővári, 46.), Szilágyi., Horváth M., Gera N. – Haris (Bíró, 46.), Magyar Zs. – Zuigéber, Márkvárt, Nagy R. (Óvári, 80.) – Borvető. Edző: Aleksandar Stevanovic.

Szombathelyi Haladás: Pálfi – Nyíri (Beronja, 80.) Jagodics, Ene, Bolla – Szakály A., Zvekanov (Pintér, 65.), Erdei, Mohos (Jancsó, 80.) – Kelemen (Szijjártó, 65.), Horváth R. (Szvoboda, 89.). Edző: Aleksandar Jovic.

Gólszerzők: Márkvárt (76.), Bíró (89.), illetve Szakály (42.).

36. perc: Bal oldali beadás után a Jagodics mögött a rövid saroknál érkező Borvető hat méterről a jobb sarok mellé lőtt.

42. perc: Horváth Rajmund passzolt középre jobbról, Nyíri kapta a labdát, a védő az oldalvonalról szintén középre adott és az érkező Szakály hat méterről a hosszú, jobb sarokba lőtt. Szép támadás volt! (0-1).

51. perc: Nyíri jobb oldali beadásáról csak centikkel maradt le a berobbanó Kelemen.

56. perc: Zuigéber jobbról, éles szögből szabadrúgásból kapura lőtt, Pálfi fölé tolta a labdát.

63. perc: Zuigéber jobbról, 14 méterről leadott lapos lövését védte bravúrral Pálfi.

76. perc: Magyar jobbról, a rövid sarokra belőtt szabadrúgásába a berobbanó Márkvárt tette bele a lábát, a labda pedig a hosszú, jobb sarokba vágódott (1-1).

89. perc: Márkvárt jobb oldali visszagurítását Bíró hat méterről a hálóba lőtte (2-1).

A szombathelyi együttesből különböző okok miatt Hursán György, Csernik Kornél, Csonka Bonifác, Tarján Patrik, Rácz Barnabás és Bajner Bálint hiányzott.

A nyárias időben a szombathelyiek kezdtek jobban, a játék főként a hazaiak térfelén folyt. Mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben. Lehet, hogy a hirtelen jött nagy meleg is közrejátszott abban, hogy az iram csak közepes volt – és a színvonal sem verdeste az eget. Ráadásul sem kis, sem pedig nagy helyzet nem alakult ki. A félidő derekán már kiegyenlítetté vált a játék, a szegediek is vezettek néhány nem túl veszélyes támadást. Aztán jött az ivószünet a közel 30 fokban. Ezután sem változott a játék képe, semmi érdemleges nem történt, mindkét csapat jétékosai sokat hibáztak. Aztán a szombathelyiek kihasználták első helyzetüket: a 42. percben egy szép akció végén Szakály lőtt a hálóba (0-1).

Szünet után a szegediek aktívabban kezdtek, hátrányban többet kockáztattak és sikerült is kialakítaniuk néhány kiesebb helyzetet – Pálfinak is akadt dolga. Megélénkült a mérkőzés, de a vasiak sem álltak be csak védekezni, nem ültek rá az eredményre. Ezzel együtt a hazaiak birtokolták többet a labdát és kapura is veszélyesebben futballoztak – majd egy szabadrúgás után kiegyenlítettek. Mentek előre a győztes gólért is a szegediek és végül a lefújás előtt nem sokkal Bíró révén megszerezték a győztes találatot (2-1).

A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna, a Haladás peches vereséget szenvedett.