- Azt mindenki tudja, hogy egy ilyen kisvárosban nagyon nehéz fenntartani egy ilyen kaliberű csapatot - fogalmazott Kozma Gergő ügyvezető. - Azt mondhatom, hogy a bajnokságban az egyik legkisebb költségvetés a miénk, de ez szinte mindig így volt. Ehhez képest az utóbbi években erőn felül teljesített a csapat. A tavalyi bronz, illetve az azt megelőző ezüst olyan kimagasló eredmény volt, amire mi nem, de talán még ti sem számítottak. Most az idei szezonban hatalmas pofont kaptunk azzal, hogy nem jutottunk be a nyolcba. Be kell vallanunk, a pénzügyi helyzetünkhöz képest rosszul kommunikáltunk a szezon elején, hiszen az ötödik hely elérése nem volt reális célkitűzés, ez a szomorú igazság.

Kozma Gergő kitért arra is, hogy miért annyi amennyi a bérlet, valamint a belépőjegy. Hozzátette, akik a Covid alatt bérlettel rendelkeztek, azok három éven keresztül kedvezményt élveztek annak ellenére, hogy a klub akkor sem volt elereszetve anyagilag. De a vezetőség mégis valahogy kompenzálni szerette volna a szurkolókat. A következő szezontól ezek a kedvezmények megszűnnek. Az ügyvezető hangsúlyozta, a bérletértékesítés kulcsfontosságú a szezonkezdés előtt, ez az alapja mindennek. Ez egy olyan bevétel, ami elengedhetetlen az első lépések megtételéhez. Az ügyvezető a piszkos anyagiak után kitért az általa tapasztalt jelenlegi szurkolói morálra is, amit kétpólusúnak lát. Ugyanis vannak azok, akik mindenáron kitartanak a csapat mellett, illetve létezik egy másik tábor is, amely nem érti, hogy miért kell annyi pénzt áldozni erre a klubra.

- Én arra kérek mindenkit, hogy segítsetek nekünk és tartsatok ki mellettünk, nehogy nagyobb bajba kerüljünk - folytatta Kozma Gergő. - A legfontosabb, hogy meglegyen a biztos bennmaradás, a másik pedig az, hogy Takács Kristófot itt tartsuk, mert híján vagyunk magyar tehetségeknek, igazolni meg szinte lehetetlen hazai játékost.

Kocsis Tamás vezetőedző az Egis Körmend idei vesszőfutását illetően egészen tavaly nyárig nyúlt vissza az időben. Hiszen amint véget ért a bajnokság, máris elkezdődött az idei keret kialakítása, elsőként a magyar mag együtt tartása, ami sikerült is. A tréner elmondta, hogy óriási érvágás volt a csapat számára, hogy nem tudták megtartani Omenakát. Cakarunnak pedig nem tudták biztosítani ugyanazt a fizetést, fel kellett vele bontani a szerződését, ami szintén súlyos anyagi terhet jelentett a klub számára. Kocsis Tamás elismerte, hogy az erősen behatárolt anyagi lehetőségek miatt nem a legjobb játékosokat sikerült Körmendre csábítani.

- Amióta én irányítom az együttes felkészülését, egyetlen egy szakmai cserét kellett végrehajtani, Carter esetében, rajta kívül minden más játékoscserét sérülés miatt kellett megoldani - idézte fel Kocsis Tamás. - Carter pótlásával kapcsolatban terjedt pletyka egy horvát játékosról, ami igaz is volt, de hiába hitegetett minket a játékos és ügynöke, nem tudott kilépni szerződéséből a kosaras. Sok választási lehetőségünk nem maradt, mindössze két játékos volt elérhető számunkra akkor a piacon. Igazából nem az volt a kérdés, hogy kit szeretnénk magunknak, hanem az, hogy akarunk-e magasembert, vagy sem, nem válogathattunk. Tolbertet nem tehettem ki annak, hogy csapágyasra hajtom, Szegeden így is nélküle sikerült győznünk mindössze három légióssal.

Kocsis Tamás Cookra is kitért, aki szerinte a szezon egyik legjobb, legértékesebb játékosává válhatott volna, ha nincs az a bizonyos sérülése. A vezetőedző elismerte, hogy igazuk volt azoknak a kritikusoknak, akik azt mondták, Cook nem volt klasszikus irányító. Nem is annak szánták Körmenden. Volt ugyanis erre a posztra egy másik jelölt, mint utóbb kiderült nem is akármilyen. Az Egis Körmend mindenben megegyezett már egy bizonyos Ashton Haganssal, aki jelenleg az amerikai NBA-s Portland Trail Blazers profi kosárlabdázója. Ő jött volna 1-es posztra, Cookra pedig 2-es poszton számított volna elsősorban a szalmai stáb. Haganstól azonban hiába várta a Rába-parti klub az aláírt szerződést, nem küldte. Ő is, majd egy idő után az ügynöke is szó szerint felszívódott, faképnél hagyták az Egis Körmendet. Ezzel pont annyi időt veszített a piros-fekete gárda, hogy közben elfogytak a piacon a számára elérhető, megfizethető klasszikus 1-es irányítók. Cookról tudták, hogy irányító szerepkörben is megállja a helyét, mellé érkezett Morgan. Djogóról tudvalevő volt, hogy hosszabb sérülés után kell újra formába lendülnie, de vele kapcsolatban azt is tudni lehetett, hogy ha egészéges, akkor rendkívül hasznos. A Cook-Basic cserével úgy tűnt, Kocsis Tamásék megfogták az Isten lábát, az új irányítót sem kerülték el a betegségek, sérülések, az utolsó meccseken ő is veszített lendületéből.

- Eddig az ankétig összesen 314 edzést tartottam, ezek közül 12-n vett részt a teljes keret - tájékoztatott Kocsis Tamás. - Ti csak azt láthattátok, hogy minden meccsen kifut 12 ember a pályára, de azt nem tudhattátok ki, milyen állapotban van, mert ezt taktikai okokból nem kommunikálhattuk le. Senkinek, egyetlen kollégának sem kívánok ilyen első szezont, mert kaptam rendesen a mocskot a nyakamba. Igen, valóban, minden játékost, minden légióst én választottam ki. Hallani lehet ezzel kapcsolatban is különféle legendákat, de az igazság az, hogy mindig én mondtam ki az utolsó szót. Mindenkiről minden létező anyagot megpróbáltunk beszerezni, Leventével, Fepuval is monitoroztuk a kosarasokat. Tolbertet illetően hangsúlyoznom kell, hogy vele valamit azért kompenzált nekünk a sors, hiszen ő számunkra egy igazi lottó 5-ös. Az ő ár-érték aránya köszönőviszonyban sincs azzal, amit mi fizetünk neki. Most is azt mondom, ha ez a keret normál körülmények között, zavartalanul együtt tudott volna dolgozni, akkor a 3-4. helyen zártuk volna az alapszakaszt. De a "ha" nem játszik a sportban.

Ferencz Csaba csapatkapitány rögtön egy bocsánatkéréssel kezdte a monológját.

- Először is elnézést szeretnék kérni tőletek a csapat nevében az idei szereplésért - fogalmazott a körmendiek ikonikus játékosa. - Az, hogy nem jutottunk be a nyolcba, mindenkit lesújtott, a csapatot is. Viszont egy óriási feladat áll előttünk, ki kell harcolnunk a bennmaradást, amit csak együtt, közösen érhetünk el, pozitív hozzáállással. Nagyon nehéz volt ez az alapszakasz az összes akadályával együtt. Az, hogy az utolsó öt meccsünket mind elveszítettük, arra nehéz szavakat találni. Borzasztóan rosszul esik, amikor olyan kritikus hangokat hallani, hogy minek ez a klub a városnak. Ez a klub rengeteg örömteli élményt okozott már Körmendnek, nem beszélve azokról a nagy elődökről, akik sokat harcoltak, küzdöttek azért, hogy ilyen magas szintre juttassák ezt az együttest.

A szurkolók nem maradtak adósak a kérdésekkel. Egyesek hiányolták a komplett csapatot, a kosarasokat, akik megjelenésükkel bizonyíthatták volna a klub iránti elköteleződésüket, tiszteletüket - ezzel Kozma Gergő is egyetértett.

Mások megdicsérték és elismerték a vezetőség emberi tartását, hogy ebben a szorongatott időszakban is volt merszük kiállni a drukkerek elé és őszintén beszélni az Egis Körmend kálváriájáról, az okokról, problémákról. Érezhetően van egy bizonyos fokú frusztráció a Rába-parti hívekben, akik között egyesek úgy vélik, az elmúlt 10-15 évben a Falco felépített egy brand-et és a szombathelyi klub lehagyta nagy múltú riválisát, a vidék első bajnokát. Nyilván, ebben óriási szerepet játszanak az anyagiak, hiszen a sárga-feketék és a Rába-partiak financiális lehetőségei között zongorázni lehet a különbséget. Nem jelent nagy kockázatot kijelenteni, hogy egy Falco-költségvetésű Körmend minden bizonnyal komolyan bele tudna szólni a bajnoki címért folytatott harcba. Ezzel összefüggésben olyan kérdés is felmerült, hogy hol vannak a szponzorok, mintha a körmendi kosárlabda már nem lenne vonzó számukra. A vezetőség erre is rávilágított, hogy a nagy cégek többségének támogatása irányított úton kerül egyes klubokhoz.

Szintén városi mendemondákra reagálva Kocsis Tamás elmondta, hogy a szezon elején valóban megkeresték irányító posztra a korábban Kecskeméten játszó, majd Sopronban igazoló Pollardot, ám az ő, valamint a korábban Pakson, most DEAC-ban pattogtató Edwin ügynöke is elzárkózott a körmendi megkereséstől - mindkét kosaras elérhetetlen volt a piros-feketék számára. A korábbi körmendi közönségkedvenc magasembernek, Wesley Gordonnak pedig ajánlatot sem tudtak tenni tavaly nyáron, mert olyan árat mondtak érte, hogy ott azonnal behúzta a kéziféket a klub. Schmera Gergő szerepéről is szó esett, egyesek több lehetőséget adtak volna neki, pláne, mikor szorongatott helyzetben volt a csapat magasember poszton. Kocsis Tamás igazat adott, elismerte, hogy lehetett volna több lehetőséget adni a fiatal tehetségnek, de ez az év Gergő számára elsősorban arról szól, hogy szokja a közeget, edzen a felnőttekkel, épüljön be, hogy jövőre nagyobb szerep hárulhasson rá.