Ismét Durázi Krisztofer nélkül nélkül vonult csatába a Rába-parti piros-fekete alakulat, mivel a magyar játékos kézsérülést szenvedett, így már a Szeged elleni hétközi meccsen sem számíthatott rá Kocsis Tamás. Tavaly februárban hosszabításban nyert a Körmend Somogyországban 89-87-re, egészen biztos, hasonló eredménnyel most is kiegyezett volna a szakvezetés.

Ehhez képest azonban finoman fogalmazva pocsékul kezdte a meccset a vendég alakulat, pontosabban fogalmazva az első negyed utolsó két percében bekövetkezett váratlan rövidzárlatot a találkozó végéig megszenvedte a Kocsis-csapat. Másfél percet kellett várni az első kosárra, ami Morgan nevéhez fűződött, középtávolról volt eredményes. Kicsivel később Halmai máris fordított egy triplával. Egészen a nyolcadik percig zajlott az adok-kapok a pályán, ekkor azonban egy 10-0 szériát repesztett a hét meccse nyeretlen Kaposvár, amely 12 pontos előnyre tett szert az etap végére (30-18). A folytatásban Filipovity és Paár hármasával már 16 ponttal járt előrébb a KKK (38-22). Djogo éd Tolbert percei következtek, a két körmendi légiós agilis játékának köszönhetően 8-0-ás sorozattal zárkózott a piros-fekete együttes, amely így kilenc pontra közelítette meg vendéglátóját a 15. percben (41-32). Ez ébresztőleg hatott a házigazdára, amely egy újabb Filipovity-hármassal és egy Jean-Marie közelivel fogta menekülőre (46-32). A negyed második felében Morgan és Koprivica vívott dobópárbajt, ám utóbbi örülhetett, mivel csapata a nagyszünetre 15 pontos előnyben vonulhatott az öltözőbe (58-43).

Fordulás után Ferencz hármasával kezdődött a második félidő, Tolbert 2+1-ével nézett be 10 pont alá az Egis Körmend (58-49). Közelebb azonban most sem tudott férkőzni a Kaposvárhoz a vasi gárda, mivel Jackson, Halmai és Filipovity pontjaival megint meglett közte a 15 a 24. percben (64-49). Két minutummal később Tolbert középtávolija megint egy reménysugarat jelentett a Rába-partiaknak, hiszen ezzel újfent bejöttek 10 pont alá (66-57). De ahogy korábban, úgy most sem örülhettek sokáig, mert Filipovity szinte azonnal bevert egy újabb hármast. A kétszámjegyű különbség megmaradt a negyed végéig, amely 80-69-cel zárult. Az utolsó etapot rendkívül nagy elánnal kezdték a vasiak, akik egy 7-0-ás szériát futottak, ezzel nyílttá téve a meccset (80-76). A 37. percben Eaddy távolija lezárta a lényegi kérdést (89-79), innét már nem volt visszaút a Körmendnek, amely 10 pontos vereséget szenvedett a két hónapja nyeretlen Kaposvártól.

További eredmények: Oroszlány–Paks 90-97, Szeged–Kecskemét 105-98.

Kometa Kaposvári KK - Egis Körmend 96-86 (30-18, 28-25, 22-26, 16-17).

Kaposvár, Kaposvár Aréna, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur Tamás, Szilágyi Bálint, Jankovics Viktor Zsolt.

Kaposvár: Eaddy 21/15, Halmai 8/6, Filipovity 18/12, Jackson 10/3, Koprivica 10. Csere: Krnjajski 4, Paár 4/3, Szőke -, Jean-Marie 21/3. Edző: Dalibor Damjanovic.

Körmend: Basic 3/3, Morgan 24/9, Takács 4, Tolbert 24, Konate -. Csere: Doktor -, Ferencz 8/3, Djogo 21, Kiss 2. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3-2. 6. perc: 13-12. 10. perc: 30-18. 13. perc: 38-22. 16. perc: 46-35. 20. perc: 58-43. 23. perc: 62-49. 26. perc: 66-55. 30. perc: 80-69. 33. perc: 80-76. 36. perc: 86-79. 39. perc: 94-81.

Kipontozódott: Morgan (39. p.).