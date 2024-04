Egis Körmend–SZTE-Szedeák 104-96 (31-20, 19-29, 22-19, 32-28).

Körmend, 1800 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Nagy V., Farkas G., Kapusi G.

Körmend: Basic 20/12, Morgan 15/6, Takács K. 5, Tolbert 21/3, Konate 11/3. Csere: Djogo 15/9, Doktor 2, Kiss M. –, Ferencz 15/9, Edző: Kocsis Tamás.

Szeged: Woolridge 21/3, Locke 26/9, Cohill –, Bognár 16, Lake 16. Csere: Balogh S. 10, Zsíros 3/3, Mucza 4. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7-4. 6. perc: 20-10. 10. perc: 31-20. 13. perc: 33-27. 18. perc: 42-42. 20. perc: 50-49. 23. perc: 56-56. 26. perc: 61-60. 30. perc: 72-68. 33. perc: 78-72. 36. perc: 90-81. 39. perc: 97-93.

Kipontozódott: –.

Csalódott csapatok csatája – volt időszak, amikor mindkét fél masszív tagja volt a rájátszást jelentő legjobb nyolc mezőnyének, ma már azonban mindketten a kiesés ellen küzdenek. Akárcsak a Körmend, a Szeged is vereséggel kezdte hétvégén a playoutot, ráadásul hazai pályán a Paks ellen (81-96). Zsinórban hat elbukott találkozó után a vasi piros-feketéknek is kijárt volna már egy kis sikerélmény.

Basic-triplával kezdődött a pontgyártás, amire Woolridge válaszolt egy remekbe szabott betöréses duplával. A korábbiakhoz képest sokkal konentráltabban, lelkesebben állt bele a meccsbe a házigazda, amely kellő harciasságot mutatva igyekezett érvényesíteni a hazai pályaelőnyt. Az első nyolc percben öt kísérletéből mind az ötször gyűrűbe talált távolról a Körmend, most valahogy mindefel befelé pattant. A triplázók között volt Konate is, akinek távolijával 10 ponttal lépett el a vasi gárda (20-10). A nyolcadik perc végén 27-16-nál Simándi mester időt kért. A 76 százalékos hazai dobóhatékonysággal nem sok mindent tudott kezdeni a Szeged, amely végül 11 pontos hátrányban zárta az első negyedet (31-20) – járt a taps a piros-feketéknek. A rövid szünet utánm kissé megtorpant a Körmend, a 13.percben Balogh közelijével hatpontosra olvadt a Rába-partiak előnye (33-27). Kocsis Tamásnak is magához kellett hívnia csapatát, amelynek támadásai akadoztak. A megtáltosodott Konate nagyot küzdött a palánk alatt, kétszeris fontos pillanatban szerzett kosarat faulttal együtt, ám a büntetőkkel hadilábon állt. A támadásokba egyre több hiba csúszott hazai oldalon, illetve védekezésben többször is könnyű pontokat szerzett a Szeged, amely Woolridge közelijével a 16. percben négy pontra zárkózott (41-37). Locke pontjaival egyenlített a vendég együttes (42-42) a 18. percben, majd nem sokkal később Zsíros hármasával már a Szeged volt előnyben (44-45). A negyed utolsó másodpercében Djogo hintett egy újabb triplát, ezzel egypontos körmendi fórral tértek pihenőre a felek (50-49). Két teljesen ellentétes negyedet hozott az első félidő.

Nagyszünet után könnyedén faképnél hagyhatta volna a Körmend a Tisza-partiakat, hiszen remekül védekeztek a vasiak, de elől rendre elkapkodták a támadásokat, így a Szeged megint fordított a 24. percben (56-58). Balogh kettesére egy 8-0-ás szériával válaszolt a házigazda (64-60), ismét szegedi időkérés következett. Ferencz három egymást követő triplája, plusz egy középtávolija talpra ugrasztotta a közönséget, határozottan hangulatba jött a Körmend (72-64). Lake két duplájávalval továbbra sem dőlt el semmi (72-68), kiélezett utolsó 10 percre lehetett számítani. Jól indította a hajrát a Rába-parti alakulat, amely megint feszesebb védekezésre váltott, hatékony csapatmunkával sorra szerezte a labdákat a Körmend, és most a támadások befejezése is hatékonyabb volt, így a 33. percben 78-70 volt az állás. A negyed derekán Djogo pontjaival és Basic negyedik hármasával 93-81-re lépett el a piros-fekete csapat. Hiába a tekintélyes előny, mert a Szeged visszajött (95-90), de 40 másodperccel a vége előtt jött Morgan és második hármasával eldöntötte a mérkőzést.