Fordulás után is lendületes játékkal tért vissza a pályára a Falco, nem engedte, hogy ellenfele visszaküzdje magát a meccsbe (24. perc: 54-33). Óriási különbség volt a csapatok között – pedig nem úgy tűnt, hogy a Falco megszakadna a nagy igyekezetben. Mindenki tette a dolgát hazai oldalon, mindenki beletette a közösbe a magáét. A közönség pedig jól szórakozott. A meccs korán eldőlt, de a vendég pechjére a Falco nem lassított – nagy kedvvel kosárlabdázta a szombathelyiek. A negyedik negyedet negyed már 33 pontos hazai előnyről kezdődött (30. perc: 69-36). A záró játékrészben egyetlen érdemleges dolog történt még: pályára léphetett a sérüléséből felépült Boris Barac is – a szombathelyi közönség nagy örömére!

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Budapesti Honvéd SE 94-60 (26-14, 18-15, 25-7, 25-24) Szombathely, 2930 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, harmadik negyeddöntő, vezette: dr. Mészáros B., Minár L., Major Á.

Falco: Pot 10/6, Tanoh Dez –, Benke 6/3, Tiby 11/3, Krivacsevics 4. Csere: Keller 5/3, Kovács B. 6/3, Perl 23/9, Pongó 6/6, Jordano 15/12, Barac 5/3, Verasztó 3/3. Edző: Milos Konakov.

Honvéd: Djokovic 4, Brown 11, Hajdu –, Wesson 7/3, Henry, Filipovic 3. Csere: Peringer 3, Simon 8/3, Reizinger –, Henry 21/12, Bazsó 3/3. Edző: Zlatko Jovanovic.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8-4. 8. perc: 21-11. 14. perc: 38-18. 18. perc: 42-25. 20. perc: 44-29. 24. perc: 54-33. 28. perc: 64-36. 30. perc: 69-36. 34. perc: 80-40. 38. perc: 88-52.

Kipontozódott: Wesson (31.).

Ezzel az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcát 3-0-ra húzta be a Falco – ott van a négy között a címvédő, és várja az elődöntős ellenfelét ZTE–DEAC párharc győztesét.

Milos Konakov: – Gratulálok a Honvédnak, hiszen 26 év után jutott be ismét a rájátszásba, gratulálok Zlatko Jovanovicsnak, akivel a pályán kívül jó barátok vagyunk. Elégedett vagyok a párharccal, és elégedett vagyok a mai mérkőzéssel is –talán szűk öt perc kihagyásuk volt az első félidő végén, de ennyi most belefért. Pihenünk egy kicsit, hétfőn pedig elkezdünk készülni a folytatásra – bárki is lesz az ellenfelünk az elődöntőben, nagyon fizikális csatákra számítok. És köszönöm ismét a közönség támogatását, felemelő érzés hétről hétre ilyen nagyszerű hangulatban pályára lépni!

Zlatko Jovanovics: – Gratulálok a Falcónak a továbbjutáshoz, nagyon domináns módon tudta le negyeddöntős párharcot. Más célokért küzd a két csapat, de megpróbálunk profitálni a Falco ellen gyűjtött tapasztalatokból. És mindenkit biztosítok arról, hogy végig fogjuk küzdeni a bajnokság hátralévő részét. Meg fogjuk mutatni, hogy ennél sokkal több van bennünk, tudunk mi ennél sokkal jobban játszani – de ugye a Falco ezt nem engedte meg nekünk. Sok sikert kívánok Falcónak – mert a pályán ellenfelek vagyunk, de a pályán kívül nagy a barátság a két szakmai stáb között.