Pődör Zoltán, az SZKKA klubvezetője örömmel számolt be arról, hogy rendkívül fontos mérföldkőhöz érkeztek, ugyanis ezzel az építési engedéllyel teljessé vált az a dokumentáció, ami a pályázatuk elbírálásához szükséges. Így most már csak a Magyar Kézilabda Szövetségen múlik, hogy idén elkezdhetik-e az építkezést.

Pődör Zoltán, az SZKKA klubvezetője

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

A Vas Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedélynek köszönhetően egyre inkább úgy néz ki, hogy hamarosan, akár még az idén elkezdődhet a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia új otthonának, munkacsarnokának kivitelezése.

- Ez volt az az engedély, amire már nagyon vártunk. Most jön az a szakasz, amikor a Magyar Kézilabda Szövetség elbírálja a beadott pályázati anyagunkat. Bízunk abban, hogy ez akár egy hónapon belül megtörténik, mivel már több egyeztetésen vagyunk túl velük. Ezzel a beruházással pedig egy nagyon régi álmunk valósulhatna meg, amit egyébként rengeteg sportszakmai indok támaszt alá. Fontos kihangsúlyozni, hogy munkacsarnokról van szó, ami főként a korosztályos csapataink számára nyújtana edzés-, valamint mérkőzéslehetőséget. Persze az NB I-be igyekvő felnőtt együttesünknek is ez lenne az otthona, így a gyerekek testközelből láthatnák a példaképeiket – fogalmazott Pődör Zoltán. Hozzátette: az eredményeik és a létszámuk alapján egyértelműen indokolt az új létesítmény megépítése.

Nagyjából 300 gyermek, fiatal kézilabdázik az SZKKA keretein belül

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia régóta kiemelkedő teljesítményt nyújt az utánpótlás-nevelés területén. Az egyesület csapatai rendre a különböző korosztályos bajnokságok élmezőnyében végeznek. Így pedig teljesen érthető, hogy szeretnének szó szerint XXI. századi körülményeket biztosítani a további eredményes munkához, még pedig úgy, hogy közben a náluk sportoló fiatalok is biztonságban érezzék magukat. Lássák a fejlődési lehetőséget és azt az életpályamodellt, amit a klub kínál a számukra.

- Nagyjából 300 gyermek, fiatal kézilabdázik az SZKKA keretein belül. Régóta szerettük volna már azt, hogy a gyerekek biztonságos, modern körülmények között sportolhassanak. Itt lényegében minden szükséges dolog adott lenne ehhez: tudnának hol edzeni, tanulni, kondizni. Emellett pedig a rendkívül fontos rehabilitációnak is külön részleg jutna. Jelenleg ezeket a dolgokat különböző helyszíneken lehet csak megoldani. Arra is kaptunk ígéretet, hogy majd lesznek autóbuszok, amik hozzák-viszik a gyerkőcöket. Az SZKKA eddig is egy nagy család volt, most pedig lenne egy közös otthonunk is. Valamennyi szülő nevében köszönetet mondanék mindazoknak, akik bármilyen módon is, de hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nagy álom megvalósulhasson– mondta Horváth Zsolt, a klub szülői munkaközösségének elnöke.

A terek szerint optimális esetben még idén elkezdődnének az építkezési munkálatok, melyek 2026-ban fejeződhetnének be.