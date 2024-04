Büki TK Bükfürdő–Alba Fehérvár KC U21 36-24 (16-14). Bük, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Kolarovszki Z. M., Lábadi J.

Bük: Szücs I. – Farkas N. 5, Szabó D. 7, Lékai 1, Tamási 9, Marton D. 3, Gősi 3. Csere: Büki – Zakariás, Tóth B. 3, Tóth V. 2, Varga Zs. 3. Edző: Baranyai Enikő.

Lévén,hogy a fehérvári egy utánpótlás csapat, futós, szoros meccsre számított a Bük, amely ennek fényében készült a hét során. A meccse első negyedében akadtak hibák hazai oldalon,a bírói felfogáshoz is nehezen alkalmazkodtak a bükiek. Ezekkel élt is az ellenfél, de végig a házigazdánál volt az előny, amelyet a szünetre meg is tartott. A második játékrészre az egész mérkőzés során jól működő hazai védekezés még jobban összeállt, ehhez társult egy egészen kiváló kapusteljesítmény is. Többek között ennek is köszönhető a nagyarányú büki győzelem.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–Red Velvet KC Budapest 27-22 (11-8). Sárvár, 120 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Finta D., Varga F.

Sárvár: Tömő – Horváth I. 3, Molnár Zs. 5, Gutecz 3, Barcza 9, Ács 2, Szemes 2. Csere: Varga, Dávid (kapusok), Kajdácsi 1, Gerencsér, Kiss, Oláh N. 1, Németh H. 1. Edző: Skoda Bence.

A mérkőzés első perceit mindkét oldalon a kapkodás és sok hiba jellemezte. A hazaiak rendezték előbb a sorokat, így a tizedik percben már öt gól volt az előnyük. A félidő derekán ugyan volt egy kis hullámvölgy a játékukban, ám így is előnnyel vonulhattak pihenőre. Szünet után végig egyértelmű fölényben játszott a Sárvárfürdő, a 45. percben pedig már nyolc góllal vezetett. Ezúttal minden játékos lehetőséget kapott, a vége pedig ötgólos sárvári győzelem lett.

Celldömölki VSE–Vasas SC U21 30-31 (13-17). Celldömölk, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Borsóné Nagy T., Tóth J.

Celldömölk: Szalai N. – Török F. 1, Győrvári, Győrffy 3, Szecsődi 5, Pup S. 1, Szélesi. Csere: Hajdú H. – Gyurák, Horváth D. 1, Erdélyi, Deé, Szomorkovits 7, Hornyák P. 4, Hajdú D., Gönczöl 8. Edző: Erőss Péter.

A találkozó jelentős részében a vendég Vasas utánpótlás csapata irányította a játékot, de folyamatosan szorongatta a vendégeket a házigazda CVSE. A hajrában ugyan fordított és két góllal is ellépett a hazai csapat, ám a fővárosiak egyenlíteni tudtak, sőt, fél perccel a mérkőzés vége előtt megszerezték a győztes gólt is. Nagyot küzdött, nem érdemelt vereséget a celli gárda.

Szentgotthárdi VSE–BVSC-Zugló 26-20 (14-7). Szentgotthárd, 65 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Bán-Farkas L., Székely Z.

Szentgotthárd: Kovács R. – Hertelendy 10, Császár 1, Angerbrandt 6, Luthár 1, Buchesz 1, Zsíros. Csere: Kanics – Kozma 2, Horváth N., Séger 2, Rónai 1, Gotthárd 2, Bouti, Weidl, Kovács Á. Edző: Ernst Attila.

Remek védekezésével és kiváló kapusteljesítményével már az első félidő megalapozta győzelmét a jól játszó házigazda Szentgotthárd, amely az első félóra elteltével hétgólos előnyre tett szert. Szünet után igyekezett zárkózni a BVSC, ami hellyel-közzel sikerült is neki, ám egy 5-0-ás rohanással a hajrában eldöntötte a lényegi kérdést a vasi csapat és megérdemelten nyert.