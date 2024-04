Kelemen Marko tavaly nyáron igazolt a szlovák MFK Ruzomberok (Rózsahegy) csapatától - kölcsönbe - a Szombathelyi Haladáshoz és ősszel a Nyíregyháza (1-1) elleni ajkai bajnokin szerezte első gólját zöld-fehérben – azóta viszont nem talált be NB II.-es mérkőzésen. A 23 éves támadó az eddig lejátszott 27 forduló alatt 11 alkalommal volt kezdő, 9-szer csereként állt be - és most már három gólnál jár. A Budafok (2-0) elleni múlt vasárnapi bajnoki meccsen ugyanis duplázott - a szlovák-magyar csatár két gólja pedig három fontos pontot ért a vasiak számára.

– Az első félidőben volt néhány hiba a játékunkban, ezeket a szünetben átbeszéltük, ennek is köszönhetően a második játékrészben már jobban futballoztunk - mondta Kelemen. - A góljaim? Az elsőnél próbáltam jól helyezkedni a tizenhatoson belül, Nyíri Vince remek passzt adott, én pedig befejeztem az akciót. A másodiknál igyekeztem kitalálni, hová passzolhat az ellenfél védője - elcsíptem az átadást, majd kicseleztem a kapust és a hálóba lőttem. Meccs előtt megbeszéltük, ha valaki gólt szerez, akkor a térdműtét előtt álló Csonka Bonifác mezét a magasba emeljük és felmutatjuk neki. Gesztust akartunk ezzel gyakorolni számára, hogy érezze: fontos a számunkra. Bevallom, az első gól után a nagy örömben el is felejtkeztem erről, de a második találatom után egyből rohantam a kispad felé a mezért. Őszintén szólva kicsit megkönnyebbültem, hogy betaláltam - ráadául kétszer is. A két gólomat egyébként a szüleimnek ajánlom! Egy csatártól nyilván gólokat várnak, sajnos ez nem mindig sikerült. Mentségemre szolgáljon, ősszel sokat voltam sérült, aztán miután felépültem, nem tudtam visszaverekedni magam a kezdőbe – 20-30 perceket játszottam. De érzem a bizalmat az edzőtől, szeretném további gólokkal segíteni a csapatot. Jelenleg egy pontra vagyunk a hatodik helytől, minden erőnkkel azon leszünk, hogy teljesítsük a szezon előtti elvárásokat.

Mint arról korábban beszámoltunk, Csonka Bonifác a soroksári mérkőzésen szenvedett térdsérülést – le is kellett cserélni, a Budafok elleni 2-0-ás győzelmet a lelátóról nézte végig a jó teljesítményt nyújtó védő. Nos, Csonka túl van az MR-vizsgálaton és az eredmény lehangoló: a térdében részlegesen elszakadt az elülső keresztszalagja. Csonka érdeklődésünkre elmondta: hiába „csak” részlegesen – és nem teljesen – szakadt a szalag, nem tartja a lábát, amely így instabil. Csonkát jövő szerdán műtik meg a fővárosban, hat-hét hónap múlva kezdhet el óvatosan edzeni és újabb egy-másfél hónap mire bajnoki mérkőzésen szerepelhet. Azaz 8-9 hónap múlva játszhat ismét bajnoki mérkőzést.