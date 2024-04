Oroszlányi SZE–Balogunyom TK 4:4 (3483-3387). Oroszlány, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom TK: Józsa 581, Virág 551, Kuslics 580, Horváth F. 582, Doma 570, Cserei 523. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Józsa Gábor az első három szettben eldöntötte a párharcot. Virág Bence szoros mérkőzésen győzte le ellenfelét: 0:2 volt az állás és hét fával vezettek a vendégek. A középső sorban Kuslics Gergely folytatta az utóbbi idők jó eredményét és szintén begyűjtötte a csapatpontot. Horváth Flórián nagyon jó teljesítményt nyújtva, biztosan szerezte meg a győzelmet: 0:4 és 44 fával mentek a balogunyomiak. A befejező sorban Doma Attila jó teljesítménye is kevés volt az egész szezonban jól játszó hazai játékos ellen. Cserei Gábor hosszú ideje sérüléssel bajlódik, de így is tisztességgel helytállt ellenfele ellen. A nagyon jó teljesítményt nyújtó hazai csapat ellen a több játékosát is (Svajda Zoltán, Biró Benjámin, Horváth Márton) nélkülöző Balogunyom kihozta a mérkőzésből a maximumot.

Ifjúsági: 1:3 (1004-1014). Tóth L. 531, Völgyi 483.

Csákánydoroszlói TE–Nyergesújfalu 7:1 (3434-3233). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszlói TE: Sütő 590, Márton Sz. 616, Horváth R. 603, Vilics 557, Danyi 572, Meixner/Márton G. 496. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Az első párban Márton Szabolcs 616 és Sütő Zsolt 590-es fája a két pont mellé 106 jó fát is hozott a hazaiaknak. A második párban is folytatódott a szép játék, Horváth Roland hozta amit tud és Vilics Gábor is nagyot küzdött, így már 4-0-ra mentek a vasiak és 189 fára nőtt az előnyük. A befejező sorban Danyi Krisztián szerzett pontot, Meixner Lászlót cserélni kellett, de így 7-1-re nyert a Csákánydoroszló és a fakülönbség is jelentős lett a végére.

Ifjúsági: 3:1 (1055-963). Simon B. 493, Márton G. 562.

Nagykanizsa Teke SE–TOPIDO Nagymizdó 5:3 (3393-3318). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Rejtli L. 551, Bagi I. 532, Bagi M. 554, Polgár 543, Simon 588, Nagy J. 550. Játékos-edző: Polgár Károly.

A forduló előtt a tabellát vezető Nagymizdó a kiesés elől menekülő zalai csapathoz utazott, a pályán azonban nem mutatkozott meg a két csapat közötti minőségbeli különbség. A hazaiak jól játszottak, két nagyszerű eredményt is elértek amit csak Simon László tudott megközelíteni. Kis szerencsével más végkimetele is lehetett volna a mérkőzésnek, de ezen a napon a Nagymizdóiaknak nem sok babér termett, ezzel az eredménnyel visszacsúszott a második helyre.

Ifjúsági: 1:3 (941-983). Sevecsek 527, Mayer 456.

Sárvári Kinizsi–Szentgotthárdi VSE II. 5:3 (3376-3289). Sárvár, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Balázs 560, Farkas I. 579, Németh A. 556, Szijj 535, Gombos B. 560, Boucsek 586. Játékos-edző: Farkas Imre.

Szentgotthárdi VSE II.: László 537, Cseh M. 585, Györke 560, Németh L. 554, Karba L. 519, Iván/Cserpnyák Á. 534. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Ifjúsági: 4:0 (1035-922). Németh M. 490, Banai 545, illetve Iván O. 440, Végvári G. 482.

A bajnokság állása: 1. Balogunyom 27 pont, 2. Nagymizdó 27, 3. Oroszlány 25, 4. Ajka 24, 5. Csákánydoroszló 24, 6. Sárvár 22, 7. Szentgotthárd II. 19, 8. Herend 19, 9. Nagykanizsa 15, 10., Pét 14, 11. Mosonszentmiklós 13, 12. Nyergesújfalu 11.