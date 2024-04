Csákánydoroszlói KSE–Alpok Zirkon Vép VSE 1-4 (0-3). Csákánydoroszló, vezette: Talabér N.

Csákánydoroszló: BÖRÖNDI – Török, Pandur, HORVÁTH S., Dudás, Düh, Albert, Takács Á., Sárközi (Beke), Márton ( STARITZBÜCHLER), Urbán (Danyi). Edző: Kurucz Ádám.

Vép: Bezdi B. – Pogácsás (Czeglédy B.), Baranyai K., Czeglédi R., Baranyai N., Niksz (Szijártó), Illés (Bezdi Sz.), Beke (Balikó M.), Tama, Balikó D., Takács. Edző: Gombás Péter.

Gól: Horváth S., ill. Tama (2), Niksz, Sárközi (öngól).

A szegény embert az ág is húzza, és ez igaz a csákányi csapatra is: három játékosa súlyos sérülést szenvedett a szezon során, e mérkőzés előtt pedig vírus tizedelte meg a keretet. Így összesen nyolc hiányzója volt Kurucz Ádám edzőnek. A mérkőzést ilyen körülmények között megérdemelten nyerte a vendég.

Vasvár VSE–Kiswire-Szentgotthárdi VSE 2-1 (0-0). Vasvár, v.: Harcsár R.

Vasvár: Kántor – Sipos, Bíró, Horváth A., Gotthárd (Berta), Czövek (Pásztor), Dávid (Péter), Mikó, Vincze, Márton, Schermann (Elekes). Edző: ifj. Sziffer István.

Szentgotthárd: Kapui – Sipos B. (Bedi), László (Korpics), Nagy O., Mesics - Leiner, Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Sipos G., Gyécsek. Edző: Heiter László.

Gól: Vincze, Sipos, ill. Gyécsek.

A jó iramú mérkőzésen az első félidőben kiegyenlített csatát láthattak a szurkolók, gól nem született. A második félidőt góllal kezdte a vendég, erre válaszolva a hazaiak hármat is cseréltek, és a cseréknek is köszönhetően sikerült a hajrában egyenlíteni, majd az utolsó pillanatban kicsikarni a győzelmet. Igaz, 1-1-nél a vendégek is megnyerhették volna a mérkőzést, a szerencse most a hazaiak oldalára pártolt – jó csapatot győzött le a Vasvár.

Király SE–Körmendi FC 3-0 (2-0). Szombathely-Újperint, v.: Andrejek Sz.

Király: Szlámer – Takács, Schimmer (Tóth M.), Fábián, Kudron (Karvalics), Németh G. (Sipőcz), Czöndör (Szabó B.), Rózsás, Halmosi, Csákvári, Potyi (Horváth D.). Edző: Hegyi László.

Körmend: Sály D. – Holecz, Péter (Sály G.), Molnár L., Pergel, Czene, Baumgartner, Nagy Zs., Zsoldos, Sipos (Vilics), Soós (Kovács K.). Edző: Dobos Sándor.

Gól: Czöndör, Fábián, Potyi.

A hazai csapat jól kezdett, ez gólokban is megmutatkozott – a 12. percben már 2-0 volt az állás. A vendég az egész mérkőzésen a védekezésre koncentrált – a harmadik hazai gól pedig végleg lezárta az összecsapást.