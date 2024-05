A legutóbbi játéknapon két kategóriában hat csapat is salakra lépett. A +50-es korosztályban a FOLT Team (Donázy Ottó, Horváth Tibor, Mayer László) magabiztos győzelmet aratott az Álprofik (Bodonczy Róbert, Catomio János, Kupi Kálmán) ellen - a FOLT mindkét szinglit és a párost is megnyerte. A másik +50-es meccs már lényegesen nagyobb izgalmakat hozott, hiszen az NLG a 2-1-es csapatgyőzelmét csak a páros meccsel tudta bebiztosítani, azt is 1-1-es szettállás után, champion tie break révén a Harangláb ellen. Az NLG-ből az egyest Németh István nyerte Németh Gábor kárára, míg a Harangláb szinglijét Vidóczy József hozta Dobos Csaba ellen - ez a szingli is champion tie break-ban dőlt el. A mindent eldöntő párost a dr. Birosz Béla/Németh István duó húzta be a Szalai János/Jáger László kettős ellen.

A nyílt kategóriában a Vasvár Tenisz Team és Love Game feszült egymásnak, itt két mérkőzést tudtak befejezni - aztán jött az este. De csata ettől függetlenül eldőlt a Love Game javára, hiszen mindkét mérkőzését megnyerte (Ceglédi Gábor-Kovács Viktor 6:2, 7:5, Ceglédi Gábor/Simonits Péter-Kovács Viktor/Szilvágyi Zsolt 7:5, 6:2). A sötétedés miatt félbeszakadt Simonits Péter-Szilvágyi Zsolt meccset - 4:6-os állásról - folytatni, pótolni fogják a felek.