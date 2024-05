Balogunyom TK-Szentgotthárdi VSE II. 6:2 (3474-3342). Répcelak, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Virág 588, Horváth M. 579, Kuslics 636, Horváth F. 558, Biró B. /Cserei 535, Józsa 578. Edző: Svajda Győző.

Szentgotthárdi VSE II.: Reibling 527, Paár 538, Iván S. 569, Cseh M. 578, Pákai 589, Józsa 578. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Az első sorban Virág és Horváth Márton jó játékkal, magabiztosan győzte le ellenfelét: 2:0-ra és 106 fával mentek a vasiak. A középső sorban Horváth Flórián nagyot küzdött, de Paáré lett a csapatpont. Kuslics ismét jó formában volt és egyéni csúccsal nyert a három szetten át nagyon jól játszó Iván Sándorral szemben: 3:1 és már 149 fa. A befejező sorban Biró és a 60 dobás után őt váltó Cserei nem bírt a rutinos Pákaival. Józsa rutinja elég volt a végére elfáradó fiatal gotthárdi játékos, Végvári Gergő ellen. Győzelmével a balogunyomi csapat egy nagyon nehéz szezon után megnyerte a bajnokságot és feljutott a Szuperligába.

Ifjúsági: 4:0 (1171-958) Tóth L. 580, Völgyi 591, illetve Kropf 516, Végvári K./Iván O. 442.

Oroszlányi SZE–TOPIDO Nagymizdó 7:1 (3525-3377). Oroszlány, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Bagi I. 576, Polgár 560, Bagi M. 572, Nagy J. 557, Hegedüs 537, Simon L. 575. Játékos-edző: Polgár Károly.

Az már korábban eldőlt, hogy mindkét csapat a dobogón végez, a mérkőzés tétje a bajnoki második helyezés megszerzése, ami osztályozó mérkőzést jelent a Szuperligába való feljutásért. A mérkőzésen a vendéglátók jól megjátszották a hazai pályát, ugyan a vasiak is szép eredményt értek el, de ezen a napon csak a tisztes helytállás maradt. Összességében azonban a nagymizdói csapat elégedett lehet az elért harmadik helyezésével.

Ifjúsági: 1:3 (996-1020). Sevecsek 553, Mayer 467.

Csákánydoroszlói TE–Mosonszentmiklós SE 7:1 (3378-3282). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 559, Márton Sz. 591, Horváth R. 576, Déri 558, Danyi/Márton G. 532, Vilics 562. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

A csákánydoroszlói csapatnak az volt a tétje a mérkőzésnek, hogy megtartja-e 4. helyét a tabellán, a vendégek a kiesési zónából szerettek volna elkerülni. A hazaiak jól kezdtek, Sütő és Márton Szabolcs is pontot szerzett, 2-0 és 70 fa előny lett. A második sorban Horváth Roland szerzett pontot, 3-1 lett és már 101 fa volt a hazai előny. A végjátékot is a csákányiak bírták jobban, Danyi cserével – Márton Gergővel együtt – és Vilics is pontot szerzett így összességében megérdemelt hazai győzelem született.

Ifjúsági: 4:0 (1023-978). Simon B./Velekei 494, Márton G. 529.

Sárvári Kinizsi–Nyergesújfalu VSE 5:3 (3413-3203). Sárvár, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvár: Németh A. 593, Banai 577, Szijj 527, Boucsek 605, Gombos B. 591, Csiszár 520. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 4:0 (1069-959). Balázs 565, Németh M. 504.

Az NB I. Nyugati-csoportjának végeredménye: 1. Balogunyom 31, 2. Oroszlány 29, 3. TOPIDO Nagymizdó 29, 4, Csákánydoroszló 27, 5. Ajka Kristály 26 6. sárvári Kinizsi 24, 7. Szentgotthárdi VSE II. 19, 8. Herend 19, 9. Nagykanizsa 17, 10. Pét 15, 11. Mosonszentmiklós 15., 12. Nyergesújfalu 12.