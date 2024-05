Az amerikai magasember harmadik szezonját kezdi majd a Falcónál. A tavalyi szezon közönségkedvence, Matthew Tiby még egy évre aláírt. Az amerikai magasember eddigi két szezonja alatt összesen 117 alkalommal öltötte magára a sárga-fekete mezt. Tavaly Matt a magyar bajnokságban átlagban 25,5 percet játszott, ez idő alatt a 13,1 pontot, 6,5 lepattanót szerzett. Magasember létére remekül, 39,1%-kal triplázott és a büntetőket is jó százalékkal (84,1%) értékesítette. A szombathelyiek amerikai légiósa a tavalyi BL-kiírásban hat mérkőzés alatt átlagban 12,2 pontot és 4,7 lepattanót jegyzett. A triplákat 46%-kal, míg a büntetőket 77,8%-kal értékesítette.

- Nagyon örülök, hogy Mattel sikerült megállapodnunk. Egy jó embert, egy jó játékost sikerült megtartanunk, akinek nagyon fontos szerepe van a pályán és azonkívül is. Úgy érzem, mindkét fél elégedett a közös munkával, és Matt is megtalálta a számításait Szombathelyen, ezért is sikerülhetett a szerződéshosszabbítás - fogalmazott Milos Konakov vezetőedző.

- Először is szeretném megköszönni a teljes Falco stábnak, edzőknek, csapattársaknak, hogy egy remek környezetet teremtettek a családomnak és nekem - ezt már Matthew Tiby nyilatkozta a Falco honalpjának. - Tényleg jól érezzük magunkat Szombathelyen. A csapatnak és nekem is közösek a céljaink, hálás vagyok, hogy tud folytatódni a közös munka! Izgatottan várom, hogy ismét a Falco és Szombathely fekete-sárga mezében játszhassak, remélve, hogy újabb sikereket hozhatok a csapatnak és továbbvihetem a klub örökségét. Hajrá Falco!

- Amikor két évvel ezelőtt leigazoltuk Matthew Tiby-t akkor is tudtuk, hogy egy remek játékost igazoltunk. Közben beigazolódott, hogy remek ember is, aki a pályán a csapat érdekeit tartja szem előtt és a pályán kívül is fontos szerepet tölt be. Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is csapatunkat erősiti - mondta Gráczer György ügyvezető.