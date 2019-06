A 20. Lamantin, avagy a legenda folytatódik

Június 23-ától 29-éig rendezik meg Szombathelyen a 20. Lamantin Jazz Fesztivált és Improvizációs Tábort. A fesztivál programjáról, sztárjairól Tímár Péter főszervezővel beszélgettünk.

Két évtizede minden évben életre kel újra a Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor az Improvizatív Zeneműhely Egyesület szervezésében, a szombathelyi önkormányzat és a jazz iránt elkötelezett szponzorok támogatásával. Járt itt számos világsztár, megfordultak nálunk a hazai jazzélet kiválóságai, oktatók, hallgatók, akikből remek muzsikusok lettek, és zeneiskolai tanárok, akik az oktatásba is bátrabban merik már belecsempészni a kottától elrugaszkodó improvizatív műfajokat. Minden évben új kihívás az anyagi források megteremtése, a hangszerpark biztosítása. Szervezés közben megesett számtalan kaland, olyanok is, amik akkor csaknem szívszélhűdést okoztak, de ma már nevetni való tréfák.

A MezzoForte Izlandról csak azért kelt útra, hogy itt léphessen fel. Nélkülözhetetlen hangszerük a speciális hangzású keyboard, amit Miskolcról hozott külön futár Szombathelyre. Itt vették észre a beállásnál, hogy túl könnyű a tok, vagyis üres. Viszont nem volt könnyű megnyugtatni a zenekart, hogy öt óra múlva, amikor fel kell lépniük, itt lesz a hangszer. A miskolci cég rendes volt: sportkocsival küldték át az országon, és a koncert előtt fél órával megérkezett. Fellélegezhettek, az izlandi együttes nem jött hiába…

A fesztiválok történetében mókás ballépés volt, amikor egy neves zenész a színpad mellé lépett véletlenül és eltűnt, letépve a fesztivál hátterét, amiben meg akart kapaszkodni. Természeti csapásnak tűnt a vihar, ami egyszer a Fő téri sátrat érte, tombolt a vihar, egy amerikai zenekar játszott egy gospelt, és a kiállás (hirtelen csönd) pillanatában hangzott el egy mennybéli dörgés, olyan tökéletesen odakomponálva, hogy az énekes, Mighty Sam Mclain azonnal hálát adott az Úrnak érte.

A zenei kalandok közé tartoznak a nagy találkozások. Ilyen minden fesztiválnyitó tanári koncert, amikor több mint tíz magyar élvonalbeli zenész játszik együtt a színpadon, idén erre június 23-án, vasárnap 20 órától kerül sor a Lamantin Klubban (Weöres Sándor Színház). Ilyen lesz 24-én, hétfőn a diákok fellépése után Sárik Péteré, aki szívesen nyúl komolyzenéhez, most hihetetlen intelligenciával és az életműben való otthonossággal Bartókot játszik a triójával jazzfeldolgozásban.

25-én, kedden Borbély Mihály lép fel a Polygon zenekarával; a Vujicsics együttes alapítója is, járatos a szerb népzenében, idén kapott Kossuth-díjat. A zenekar egyik tagja, Lukács Miklós pár éve már játszott a fesztiválon, amikor a játékát meghallotta a kint beszélgető világsztár gitáros, Jonathan Kreisberg, és megkereste utána, hogy muzsikáljanak együtt. Született is aztán közös produkció. Utána Liane Carroll, a hatalmas hangú brit énekesnő lép fel a „magyar zenekarával”, vagyis Horváth Plútó Józseffel és Jeszenszky Györggyel.

Az estet a kiváló dobos, Németh Ferenc, az Amerikában is jól ismert magyar zenész és társainak muzsikája zárja. Ismét szerepet kap a fesztiválok történetében legendának megmaradó keyboard, amit Tzumo Árpád használ a zongora mellett. A zenekar gitárosa a méltán világhírű Wolfgang Muthspiel lesz.

Június 26-án, szerdán a Juhász Márton Quartet játszik a diákok koncertje után, a zenekar tagjai többször voltak itt táborban, tanítottak is, most már érett koncertzenekarként mutatkoznak meg. Az Agora – sportházban tartandó bluesnapon, 27-én, csütörtökön az ősblueshoz, a gyökerekhez visszatérő Kenny „Blues Boss” Wayne forralja a hangulatot, két amerikai zenésztársa mellett érdekes módon egy japán gitárossal.

Az utánuk következő Jumping Matt and His Combo feat. Custom Big Band nem más, mint Pribojszki Mátyás „Jumping Matt” énekes-szájharmonikás zenekara, a pénzügyőr zenekar fúvóskarával kiegészülve. Valódi zenei őrületnek ígérkezik. Az est fénypontja a Grammy-díjas énekes-zongorista Jon Cleary lesz, aki a funky és karibi ritmusokkal fűszerezett New Orleans-i blues egyik koronázatlan királya.

Hamisítatlan hot jazzel tér vissza 28-án, pénteken a fesztivál a színházbeli Lamantin Klubba. Bényei Tamás trombitás, bendzsós énekes vette elő a 30-as, 40-es évek autentikus hot jazzét, amire anno táncoltak, ez volt az akkori Budapest és a régi füstös amerikai klubok popzenéje. Az itt fellépő Gramophonia Hot Jazz Orchestra formáció a Hot Jazz Band kibővített változata, ritkán lehet őket így együtt hallani.

Az idei Lamantin utolsó kalandja 29-én, szombaton már 13 órakor megkezdődik: az improvizációs tábor diákjai játszanak, míg örömzenébe nem torkollik a fesztivál. Azt még senki nem tudja, hogy ez az utolsó jam hány óráig tart.